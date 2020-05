Jeovanny Benavides: ‘La literatura es un ejercicio en libertad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El escritor manabita Jeovanny Benavides, nacido en 1981, ganó el concurso de novela corta Miguel Riofrío con su obra ‘Pilares de la noche vana’. El libro correspondiente se editó y alcanzó a circular brevemente antes de que la pandemia hiciera estragos en la actividad cultural.

A la espera de que la situación de normalice y las librerías retomen los envíos, este Diario conversó con el autor.



Benavides tiene un PhD en Comunicación por la Universidad de La Plata, un Posdoctorado en Historia por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín y una Maestría en Edición por la Universidad Complutense de Madrid. Ganó el Concurso Internacional de Cuentos Carátula de Nicaragua, en el 2011. Es coautor de libros de crónicas y relatos.



Un tema del relato es el cambio súbito e inesperado que afronta la vida de una persona. El problema de la protagonista está en que no tiene armas para afrontar su nueva realidad. Pero tomando en cuenta esta crisis mundial que ha puesto en aprietos a millones de personas, ¿es posible adquirirlas?



Yo creo que sí. El ser humano tiene una capacidad impresionante para superar barreras, pero no lo sabemos sino hasta cuando la vida nos enfrenta a esos retos que tanto miedo les teníamos. ¿Cuántos de nosotros no decimos alguna vez que no podríamos vivir si algo o alguien nos faltara? Y cuando ya no está, sí que podemos, nos cuesta quizás al comienzo el frío de la ausencia, pero seguimos adelante. En ‘Pilares de la noche vana’, la protagonista se ve despojada de prácticamente todo y le toca buscar, hurgar, redescubrirse, para encontrar su lugar en el mundo. Está claro que esas armas las va descubriendo y usando cada quien según sus circunstancias, como pasa en mi novela.



No existe una receta para afrontar una crisis.



No hay una receta mágica que podamos seguir al pie de la letra para resolver nuestros problemas. De allí que la mayoría de los libros de autoayuda sea un embuste total. Lo que existe son las ganas, la esperanza y el deseo de levantarnos para emprender el viaje en el que, finalmente, se convertirá nuestra vida. La crisis mundial de ahora, por ejemplo, nos enfrenta a una situación que hasta hace poco era inimaginable. Vamos a salir adelante, no sé la forma ni el modo, pero lo haremos. Y cuando ello ocurra miraremos hacia atrás y pensaremos que todo cuanto pasa actualmente ha sido una burda pesadilla sacada del décimo círculo del infierno que le faltó crear a Dante Alighieri.



El amor entre padre e hija es otro de los grandes temas del libro. ¿Qué busca reflejar la novela?

​

Sí, es un leitmotiv presente a lo largo de mi obra. Con ello se busca dejar en evidencia que, pese a las adversidades, el lazo entre padre e hija es fuerte, indestructible, eterno. En mi obra ese amor se ve expuesto a complejas circunstancias en varios momentos y de todos esos conflictos ambos salen ilesos y más fortalecidos. Se trata de un nexo que eleva el afecto hacia su punto más alto. Pese a ello, mi novela no es un manual de cómo deben comportarse los miembros de una familia, ni tiene el tufo aleccionador de una fábula con moralina, porque, de hecho, ambos personajes cometen groseros errores, pero siempre tratan de comprenderse el uno al otro y darse la mano.

Llega un momento en que la protagonista, Victoria, llama a su papá y le dice: “Acabo de matar a un tipo, ¿qué hago?”.



Es una noticia que descuadra a cualquier ser humano, pero sabes que tienes que intervenir, hacer algo, y no abandonar al ser querido a su suerte. Si algo busca la novela con este tema del amor filial, es la comprensión que se necesita para superar hasta las situaciones que creemos imposibles en su momento.



Un debate de estos tiempos está centrado en el ‘compromiso’ de la literatura. ¿El escritor tiene un deber ético que cumplir?

​

El escritor no es, no debería ser, un títere del poder ni de la sociedad; cuando pretendió serlo surgió la mala literatura, porque hubo cierto tipo de autor que quiso convertirse en la voz del pueblo y fracasó de forma estrepitosa, como lo dice Gao Xingjian. La escritura es la voz de un individuo que se eleva en un momento histórico concreto para contar una verdad literaria trascendente, distinta a su realidad efímera. La “responsabilidad literaria” ha pretendido coartar la creatividad cuando la literatura es un ejercicio en y para la libertad.