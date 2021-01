Iván Égüez: ‘Nosotros tenemos un plan de sobrevivencia hasta junio’

¿Cómo funcionó la entrega de libros de la Campaña de Lectura Eugenio Espejo durante el 2020?

La entrega de libros es parte de un circuito de producción y distribución que con la pandemia se afectó violentamente. No podíamos imprimir, repartir ni vender libros. Se cerraron imprentas, universidades y colegios, librerías de barrio y de libros usados, carpas y otros sitios donde también circulan nuestros libros. Nos hemos dado modos para no dejar sin lectura a los afiliados.

¿En dónde pueden retirar los libros las personas que no pudieron hacerlo durante los meses de confinamiento?

Pueden hacerlo en los puntos habituales. Normalmente, guardamos seis meses los libros que no se retiran. Por la pandemia serán guardados durante un año.



¿La campaña lanzó algún programa digital durante estos meses?

Sí, creamos la colección Lecturas Para la Cuarentena; abrimos en la Librería Rocinante la venta en línea y comenzamos a hacer eventos a través de Zoom.



¿Se seguirán imprimiendo nuevos libros y revistas, tales como Babieca y Rocinante?

Sí, las seguiremos imprimiendo. Estos meses hemos publicado los dos libros que obtuvieron el Premio La Linares; ‘El viejo y el mar’, de Hemingway; ‘La perla’, de John Steinbeck; ‘El legado del tigre’, de Vladimiro Rivas; ‘Acoso textual’, de Raúl Vallejo; ‘Los Sangurimas’, de José De la Cuadra; ‘Regalos navideños’, de varios autores (Truman Capote, Raymond Carver, Nabokov, y otros). También circuló ‘Tres mujeres’, de Robert Musil, uno de los escritores más importantes del siglo XX. Con Rocinante vamos por el número 147. A más de la edición en papel, circulamos de ma­nera virtual. Babieca ahora es solo virtual.



¿Qué pasó con las actividades de mediación lectora que desarrollaban en la campaña?

Esas actividades necesariamente deben de estar ligadas al sector educativo, pero desde hace mucho tiempo atrás la lectura no es una prioridad dentro de la planificación del Estado.



¿Se va a lanzar una convocatoria para el Premio La Linares 2021?

No hemos podido hacerlo hasta ahora y no sabemos cuándo podremos hacerlo. Muchos premios internacionales también están diferidos.

¿Cuántos libros ha publicado la campaña desde su creación hasta la actualidad?

Como seis millones y medio. No hay que olvidar que un tiempo circulamos con los periódicos del país.



¿Con cuántos suscriptores cuenta la campaña?

No hemos bajado de 35 000 afiliaciones en Quito.

¿Disminuyó el número de suscriptores el 2020 en relación con otros años?

En cualquier época los suscriptores aumentan o disminuyen. El problema es que con la pandemia mucha gente se atrasó en pagar sus facturas. La Empresa Eléctrica ha activado planes de pago, pero las recaudaciones no están regularizadas en más o menos un 35%.



¿La campaña se mantendrá activa el 2021?

Vivimos un tiempo de muchas incertidumbres, no solo por la pandemia. Tenemos un plan de sobrevivencia hasta junio. Ahí veremos qué pasa. De todos modos, estamos mutando a lo virtual. La fiesta del libro, que dura todo abril, tuvimos que suspenderla por el confinamiento.