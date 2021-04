USD 1 530 816 serán destinados para la iniciativa estatal Arte en el Aula; solo 24, de los 1 224 proyectos seleccionados, para la producción audiovisual

El 19 de abril, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunió para aprobar que los núcleos provinciales sean los que ejecuten Arte en el Aula, una línea de fomento impulsada por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI). Se elegirán 1 224 beneficiarios.

En las bases técnicas del proyecto se establece que su objetivo es fortalecer la reactivación, en el ámbito nacional, de las actividades artísticas de las distintas disciplinas de las artes, en el marco de las restricciones causadas por la pandemia.



Según el último boletín sobre el impacto de la pandemia en el sector cultural y patrimonial del Ecuador, elaborado por el Sistema Integral de Información Cultural (SIIC), de marzo a diciembre del año pasado se registraron pérdidas que llegaron a los USD 225,24 millones en las industrias culturales del país.



Bernardo Cañizares, director encargado del IFCI, explica que las bases técnicas del proyecto responden a un compromiso presidencial en el que se establece la creación de una línea de ayuda para mitigar la crisis que vive el sector. Asimismo, cuenta que el proyecto contará con un presupuesto de USD 1 530 816,00, dinero que saldrá del Fondo de Fomento.



La implementación del proyecto se realizará mediante procesos y talleres de capacitación que buscan contribuir en la formación integral de los niños y jóvenes. Se busca fomentar en ellos la apreciación, sensibilización, disfrute y consumo de la producción creativa y artística, de cada contexto cultural del país.



A criterio de Paola de la Vega, catedrática e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), hay que entender que Arte en el Aula es una adaptación del proyecto Arte Para Todos, que venía de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia, que es una institución que está afuera del Sistema Nacional de Cultura. Añade que hay que preguntarse por qué casi el 10% de los aproximadamente USD 18 000 000 que tiene el Fondo de Fomento van a ir a este proyecto.



De la Vega recuerda que el artículo 105 de la ley Orgánica de Cultura establece cuáles son los mecanismos para entregar el dinero que es parte del Fondo de Fomento. “Ahí lo que han encontrado -señala- es una argucia legal porque en ese artículo dice que se puede entregar fondos a proyectos de interés cultural nacional”.



Una de las dudas de la académica es por qué van ser 1 224 beneficiarios y también por el criterio de distribución de los ganadores.



Según las bases técnicas del proyecto, Pichincha y Manabí tendrían 85 beneficiarios cada uno, mientras que provincias como Sucumbíos, Napo y Orellana solo tendrían 38 ganadores de estos fondos.



Para esta académica, Arte en el Aula es un proyecto sin asidero técnico porque es complejo identificar a los artistas y gestores que están actualmente en situación de vulnerabilidad en el Ecuador porque no hay suficientes datos al respecto.



Lo que sí se sabe, a través del SIIC, es que entre los sectores más afectados por la actual crisis económica están las áreas audiovisual, cinematográfica y editorial (publicación de libros e investigación).



Por su parte, la preocupación de Fernando Cerón, presidente del Núcleo de Tungurahua de la CCE, radica en que si este proyecto se va a poder concretar por el poco tiempo que le queda al Gobierno actual. Asimismo, sostiene que tiene dos problemas de origen: no ha sido consultado a la gente del sector y que sigue pensando en la precarización.



Cerón recuerda que hasta ahora no se ha podido resolver el ofrecimiento de los bonos y los fondos de emergencia. “Este proyecto es parte de una política que no está pensando en la posibilidad de generación de trabajo. El sector no necesita dádivas sino empleo”, dice.



Cañizares agrega que los beneficiarios de este proyecto serán elegidos por 24 equipos provinciales integrados por jurados externos de evaluación y selección. También aclara que 24, de los 1 224 proyectos seleccionados, serán para el área de producción audiovisual.