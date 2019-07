Ibarra se suma a las ciudades que no tendrán elección de reina

LEA TAMBIÉN

La elección y coronación de la Reina de Ibarra no se realizará por una decisión que adoptó el Concejo Municipal la noche de este 25 de julio de 2019. Junto a Otavalo, Ibarra es el segundo cantón de la provincia de Imbabura que suspende la organización del certamen.

Este era uno de los números del programa de Fundación de Ibarra, que se recuerda el 28 de septiembre. La nominación de la soberana era una tradición que se mantenía desde 1967.



En la última sesión del Concejo se aprobó un manifiesto en el que se señala que esta decisión está amparada en la Ordenanza de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. La normativa estipula la no reproducción de estereotipos nocivos que dañen la imagen de las mujeres y que fomente valores distintos a la igualdad y la inclusión. El presupuesto destinado para este acto se asignará a campañas que fomenten la no violencia contra la mujer.

Sin embargo, la concejala Miryan Ayala señala que si bien se argumenta la normativa Municipal, aprobada en mayo 2018, no se estaba aplicando.

Agradeció a las 53 damas que fueron reinas y que dedicaron parte su tiempo a la ciudad. Entre ellas, está Andrea Scacco, actual alcaldesa de Ibarra.

"Tenía 17 años y fui Reina. Ahora tengo 33 y soy madre, profesional y la primera mujer alcaldesa de la historia de la ciudad", señaló Scacco en su cuenta de Facebook.

También explicó que aprendió a priorizar los intereses comunes a los personales y que es necesario adaptarse a los nuevos cambios.