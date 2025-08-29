El bolón ecuatoriano se ha convertido en protagonista de un fenómeno digital que ha movilizado al país. En el torneo ‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos, Ecuador enfrenta a Perú en los cuartos de final y la participación de este platillo tradicional ha despertado gran expectativa entre usuarios, influencers y medios de comunicación.

Incluso el Ministerio de Turismo se sumó para apoyar la participación ecuatoriana, destacando el bolón de verde y el encebollado como símbolos de la gastronomía nacional. Esta campaña ha convertido al bolón en un referente, especialmente tras el respaldo de figuras internacionales.

🔥 Sasha Grey se une al bolón

Un usuario de X, David Gabriel, pidió a Sasha Grey que apoyara el bolón. La exestrella de cine para adultos respondió con entusiasmo, deseándole suerte a Ecuador y ofreciendo su paladar como juez para futuras competencias de Ibai. Grey ya había mostrado su afición por la gastronomía ecuatoriana al preparar bolón de verde mixto y tigrillo en Twitch y TikTok, dejando reacciones como “Oh my God” tras probar sus creaciones.

Well my Bolón de verde is definitely better than this, but good luck! And @IbaiLlanos if u ever need a guest judge I have impeccable taste buds & can 👩🏻‍🍳 cook https://t.co/ry8MP84uAX pic.twitter.com/FqW8E5O0nK — Sasha Grey (@SashaGrey) August 28, 2025

🤯 Ibai Llanos y la viralización del bolón

La respuesta de Ibai no tardó: “Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos”. Asimismo, el video de Ecuador vs. Perú alcanzó un récord en TikTok, convirtiéndose en el segundo más visto de su cuenta y acercándose al primer lugar. De todos los versus de desayunos hasta ahora, este es el que más visualizaciones acumula, lo que demuestra la fuerza de la gastronomía ecuatoriana en el mundo digital.

Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos https://t.co/PTBquP1clq — Ibai (@IbaiLlanos) August 29, 2025

🍴 Ecuador no se detiene

Con 1,9 millones de votos frente a 1,8 millones de Guatemala, el bolón avanzó a los cuartos de final. Ahora, los ecuatorianos esperan superar a Perú para llegar a semifinales y mantener viva la esperanza de que la cocina nacional sea reconocida en un escenario global. La campaña sigue creciendo, y cada voto cuenta para mantener al bolón en la cima.

