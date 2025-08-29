‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos ha movilizado a Ecuador. Con el bolón como protagonista, el país superó a Guatemala y ahora busca ganar a Perú. Aquí te enseñamos cómo apoyar a Ecuador y sumar tu voto en cada plataforma.
🥞 ‘El Mundial de los Desayunos’ y el bolón ecuatoriano
En los octavos de final Ecuador superó a Guatemala con 1,9 millones de votos contra 1,8 millones. Para los cuartos de final, Ecuador potencia su receta con huevo frito, encebollado y jugo de carne, siguiendo sugerencias de los usuarios. Entre los últimos espaldarazos a este plato típico, Sasha Grey, ex actriz de cine para adultos y streamer, deseó suerte al desayuno tricolor, dejando un mensaje directo en su cuenta de X que hasta tuvo su respuesta de Ibai.
📲 Vota en TikTok
- Ingresa a la cuenta de Ibai Llanos.
- Busca el comentario de Ibai donde menciona a Ecuador. Si no lo encuentras, escrolea, pero cuidado con cuentas falsas; verifica el visto de cuenta oficial.
- Dale “me gusta” y deja tu mensaje.
📸 Vota en Instagram
- Abre la cuenta de Ibai Llanos y ubica el comentario principal.
- Encontrarás una barra de encuesta. Selecciona la opción correspondiente Ecuador.
🎥 Vota en YouTube
- Ve a la sección “Shorts” y busca el video del duelo Ecuador vs. Perú.
- Localiza el comentario de Ibai sobre Ecuador.
⚽ El deporte ecuatoriano se une
Clubes como Emelec, Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC mostraron su apoyo. La Selección de Ecuador y la FEF también se sumaron. Peleadores como Michael Morales compartieron los videos en sus historias, demostrando que el país está detrás del bolón y el encebollado en este torneo digital.
🥳 El bolón también sumó apoyos oficiales
El Ministerio de Turismo presentó a Don Bolón en Instagram para motivar los votos y sumar apoyo. Asimismo, el presidente Daniel Noboa también alentó a los ecuatorianos a participar y defender la gastronomía nacional en sus historias de IG.
