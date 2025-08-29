‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos ha movilizado a Ecuador. Con el bolón como protagonista, el país superó a Guatemala y ahora busca ganar a Perú. Aquí te enseñamos cómo apoyar a Ecuador y sumar tu voto en cada plataforma.

🥞 ‘El Mundial de los Desayunos’ y el bolón ecuatoriano

En los octavos de final Ecuador superó a Guatemala con 1,9 millones de votos contra 1,8 millones. Para los cuartos de final, Ecuador potencia su receta con huevo frito, encebollado y jugo de carne, siguiendo sugerencias de los usuarios. Entre los últimos espaldarazos a este plato típico, Sasha Grey, ex actriz de cine para adultos y streamer, deseó suerte al desayuno tricolor, dejando un mensaje directo en su cuenta de X que hasta tuvo su respuesta de Ibai.

Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos https://t.co/PTBquP1clq — Ibai (@IbaiLlanos) August 29, 2025

📲 Vota en TikTok

Captura de pantalla.

Ingresa a la cuenta de Ibai Llanos.

Busca el comentario de Ibai donde menciona a Ecuador. Si no lo encuentras, escrolea, pero cuidado con cuentas falsas; verifica el visto de cuenta oficial.

Dale “me gusta” y deja tu mensaje.

📸 Vota en Instagram

Captura de pantalla.

Abre la cuenta de Ibai Llanos y ubica el comentario principal.

Encontrarás una barra de encuesta. Selecciona la opción correspondiente Ecuador.

🎥 Vota en YouTube

Captura de pantalla.

Ve a la sección “Shorts” y busca el video del duelo Ecuador vs. Perú.

Localiza el comentario de Ibai sobre Ecuador.

Dale “me gusta” .

⚽ El deporte ecuatoriano se une

Clubes como Emelec, Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC mostraron su apoyo. La Selección de Ecuador y la FEF también se sumaron. Peleadores como Michael Morales compartieron los videos en sus historias, demostrando que el país está detrás del bolón y el encebollado en este torneo digital.

🥳 El bolón también sumó apoyos oficiales

El Ministerio de Turismo presentó a Don Bolón en Instagram para motivar los votos y sumar apoyo. Asimismo, el presidente Daniel Noboa también alentó a los ecuatorianos a participar y defender la gastronomía nacional en sus historias de IG.

