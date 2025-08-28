Una de las máximas tendencias en las redes sociales de Ecuador y de la región es el Mundial de Desayunos del creador de contenido español Ibai Llanos. El país se encuentra en los cuartos de final y el deporte ecuatoriano se ha unido para apoyarlo ante Perú.

El 22 de agosto del 2025, el certamen dio inicio para Ecuador dentro de las cuentas de Instagram y de TikTok. Allí, el primer rival a vencer fue Guatemala. El desayuno representativo del país tricolor fue el bolón, mientras que el chapín representó a los guatemaltecos.

El criterio que se tuvo en cuenta para pasar a la siguiente ronda fueron las votaciones dentro de las dos redes sociales. Ecuador se impuso con un porcentaje del 53% de votos sobre su rival centroamericano y avanzó de ronda.

Para la etapa de cuartos de final, el desayuno tricolor fue potenciado con el bolón junto al huevo y el bistec de carne, acompañado del encebollado. Perú, a su vez, arribó con el pan con chicarrón junto al tamal.

El fútbol y el deporte ecuatoriano, con el bolón y el encebollado

De cara el enfrentamiento gastronómico ante Perú, una serie de instituciones y personalidades vinculadas al deporte ecuatoriano han apoyado el desayuno tricolor. Estos también se han manifestado por medio de sus redes sociales, con comentarios, reposteos o historias.

Clubes como Emelec, Liga de Quito, Independiente del Valle y Universidad Católica dieron sus muestras de apoyo. Lo mismo ocurrió con la Selección de Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así como la Copa Ecuador y la cuenta del torneo nacional.

“Barcelona SC, así como hacemos que se acaben los encebollados, hagamos que ganen. ¡Confirma! Acriva los tuyos que yo activo los míos“, escribió el ‘Bombillo’ y mencionó a su clásico rival. “Deja tu like si votaste por el majestuoso Bolón y el insuperable Encebollado”, escribió la Tri.

Michael Morales, peleador ecuatoriano invicto en la UFC, también se manifestó. El atleta compartió en sus historias el video de Ibai.

¿Cómo votar por Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Existen dos vías para votar por el desayuno ecuatoriano en el Mundial. La primera es por TikTok y la segunda por Instagram.

En Tiktok, dentro del video en la cuenta de Ibai, existen dos comentarios fijados para la votación, uno con el nombre de Perú y otro con el de Ecuador. Para que el voto se registra basta con dar me gusta al país del desayuno de preferencia.

En Instagram, la modalidad es distinta. Allí existe una encuesta fijada en la publicación en la que basta con seleccionar la opción de preferencia.