‘El Mundial de los Desayunos’ que organiza Ibai Llanos ha movilizado a todo el Ecuador para vencer a Perú en los cuartos de final. Entre millones de votos y comentarios, una voz inesperada apareció para desear suerte al bolón: Sasha Grey, la streamer y exactriz de cine para adultos que ya había conquistado a sus seguidores ecuatorianos cocinando platos típicos de Ecuador.

🔥 ‘El Mundial de los Desayunos’ y Sasha Grey

Well my Bolón de verde is definitely better than this, but good luck! And @IbaiLlanos if u ever need a guest judge I have impeccable taste buds & can 👩🏻‍🍳 cook https://t.co/ry8MP84uAX pic.twitter.com/FqW8E5O0nK — Sasha Grey (@SashaGrey) August 28, 2025

La historia comenzó con un pedido. Un usuario de X, David Gabriel, le pidió a Sasha Grey que apoyara al bolón en el torneo gastronómico de Ibai Llanos. Ella no dudó. Respondió deseándole suerte al platillo ecuatoriano y dejó un mensaje directo al creador español: “Si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar”.

YO STUDY ESPAÑOL ME GUSTA EL TIGRILLO pic.twitter.com/LNe2xG22wx — Sasha Grey (@SashaGrey) August 28, 2025

La declaración encendió las redes. No era la primera vez que la actriz demostraba cariño por la gastronomía del país. En transmisiones anteriores en Twitch y TikTok, Grey preparó un bolón de verde mixto, acompañado con huevo frito y café, y también cocinó un tigrillo. Su entusiasmo quedó registrado en frases como “Oh my God”, cuando probó el bolón que ella misma elaboró.

🤔 ¿Cómo votar en ‘El Mundial de los Desayunos’?

Los usuarios deben ingresar a las cuentas en Instagram o TikTok de Ibai Llanos, buscar el comentario donde menciona a Ecuador y darle “me gusta”. Cada voto cuenta. En los octavos de final, el bolón superó a Guatemala con 1,9 millones de votos frente a 1,8 millones. Ahora deberá enfrentar a Perú, que arrasó con 2,5 millones gracias a su pan con chicharrón y tamal.

