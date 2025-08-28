Ed Gein, el asesino serial que inspiró clásicos del cine de terror, es el eje de la nueva temporada de ‘Monstruo’. El regreso de la serie de Ryan Murphy e Ian Brennan llega a Netflix el 3 de octubre de 2025 con un relato que promete estremecer. La historia de este hombre solitario, obsesionado con su madre y con un pasado marcado por la violencia, redefinió los límites del horror estadounidense, según Antena 3 y El Espectador.

👁️ Ed Gein: el origen del terror

Ed Gein, conocido como ‘El carnicero de Plainfield’, nació en 1906 en Wisconsin y pasó gran parte de su vida aislado en una granja deteriorada. A simple vista, era amable y reservado, pero tras esa fachada se escondía un hombre capaz de los crímenes más perturbadores de la historia moderna. En 1957, la desaparición de Bernice Worden llevó a la policía a descubrir su macabra colección: restos humanos utilizados como muebles, máscaras de piel y objetos cotidianos hechos con cadáveres, informa El Espectador.

Su vida se convirtió en un hilo conductor de terror que inspiró a personajes de cine como Norman Bates en ‘Psicosis’, Leatherface en ‘La matanza de Texas’ y Buffalo Bill en ‘El silencio de los inocentes’, apunta Espinof. Aunque solo se le probaron oficialmente dos homicidios, el impacto cultural de Ed Gein es innegable.

🎬 Charlie Hunnam encarna a Ed Gein

En ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, el británico Charlie Hunnam interpreta al asesino. Junto a él, Laurie Metcalf da vida a Augusta Gein, su madre; Tom Hollander interpreta a Alfred Hitchcock y Olivia Williams a Alma Reville, esposa del director, según Antena 3. El reparto se completa con Suzanna Son, Vicky Krieps y Lesley Manville, quienes acompañan a Hunnam en un relato que explora la transformación de un hombre común en una figura del terror que obsesionaría a Hollywood durante décadas.

🩸 Una granja de horrores

Los campos helados de Wisconsin en los años cincuenta ocultaban un secreto inquietante. La granja de Ed Gein se convirtió en el escenario de una historia que mezclaba aislamiento, psicosis y obsesión maternal. La serie muestra cómo un individuo aparentemente inofensivo pudo engendrar horrores que aún resuenan en la cultura popular. Como indica Netflix, los crímenes de Gein crearon un nuevo tipo de monstruo que moldeó el cine de terror moderno.

🔍 El legado de Ed Gein

El impacto de Gein trasciende la criminología. Su historia influyó en décadas de películas de terror y generó un interés cultural por explorar la psicología de los criminales. Desde ‘Psicosis’ hasta ‘La matanza de Texas’, el recuerdo de sus crímenes sigue siendo la base de personajes que redefinieron el género, afirma Espinof. ‘Monstruo’ profundiza en esta transformación y ofrece una mirada directa al origen de estos monstruos de ficción que siguen fascinando y aterrando al público mundial.

❓ ¿Por qué seguimos fascinados?

La obsesión por Gein no solo radica en sus actos, sino en la forma en que la sociedad confronta el miedo y la oscuridad humana. La tercera temporada de ‘Monstruo’ invita a reflexionar sobre los límites de la normalidad y el impacto de la soledad y el aislamiento en la mente humana, detalla El Espectador. El relato promete un viaje que combina suspenso, horror y la historia de un hombre cuya vida cambió la manera de contar el terror en el cine.

📅 Estreno imperdible

‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ se estrenará mundialmente en Netflix el 3 de octubre de 2025. La serie mezcla terror, drama y biografía en un formato que atrapa desde el primer minuto. Ian Brennan y Max Winkler lideran la dirección, mientras Ryan Murphy garantiza la tensión narrativa que caracteriza a la antología. Se espera mucho de esta nueva temporada tras los éxitos: ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ y ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’.

