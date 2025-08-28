‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos mantiene a miles de ecuatorianos atentos a su desarrollo. El torneo digital, que enfrenta a 16 países, ya llevó al bolón ecuatoriano a los cuartos de final. Ahora, el reto es mayor: vencer a Perú y llegar a semifinales.

Más noticias

🔥 ‘El Mundial de los Desayunos’

La iniciativa nació de Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más influyentes en Twitch y YouTube. El streamer español decidió convertir la gastronomía en espectáculo, con un formato que recuerda a la Copa del Mundo. Cada enfrentamiento se define con votos en Instagram y TikTok.

Ecuador debutó contra Guatemala. La victoria fue mínima: 1,9 millones de votos frente a 1,8 millones. Ese resultado emocionó al público y confirmó que el bolón tenía con qué competir.

🍴 El apoyo crece

Captura de pantalla.

La cuenta oficial del Ministerio de Turismo en Instagram presentó a Don Bolón, un personaje creado con inteligencia artificial. En el video invitaron a votar con un mensaje directo: “Nuestro exquisito bolón y encebollado ya están en los cuartos de final”. A esta campaña se sumó el presidente Daniel Noboa, quien compartió una historia para alentar a los ecuatorianos a participar.

No te pierdas de leer: Estrella de TikTok muere a los 28 años por una rara y agresiva enfermedad

🤔 ¿Cómo votar?

El proceso es sencillo. En la cuenta de Ibai Llanos, tanto en TikTok como en Instagram, los usuarios deben buscar el comentario con la palabra “Ecuador” y darle “me gusta”. Cada voto cuenta para superar al Pan con chicharrón y tamal de Perú, que en su anterior enfrentamiento logró 2,5 millones de votos frente a México.

🌎 Lo que está en juego

Más que un torneo, el Mundial de los Desayunos es una vitrina, permite que la cultura y la gastronomía viajen a escala global. Para Ecuador, cada clic es una oportunidad de mostrar que su cocina no tiene rival.

Te puede interesar: Sharee Miller asesinó a su esposo con ayuda de su ‘amante virtual’ y esta es la dura condena que recibió

Te recomendamos: