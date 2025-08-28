Natasha Allen, estrella de TikTok, murió a los 28 años tras una larga enfermedad contra un sarcoma sinovial, un cáncer poco común y agresivo que le fue diagnosticado en 2020. La noticia fue confirmada en sus redes sociales, donde sus seguidores despidieron a la creadora de contenido que documentó durante cinco años su experiencia con la enfermedad. Según Univisión, el comunicado la describió como “un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría”.

🌟 Natasha Allen en TikTok

Allen compartió desde 2020 su vida con la enfermedad, los tratamientos y la esperanza que mantenía viva a pesar de los diagnósticos. En una entrevista de 2024 con ABC News, citada por US Magazine, afirmó que tener cáncer no significaba dejar de vivir, sino mirar la vida con una nueva perspectiva.

Sus videos llegaron a más de 190 000 seguidores en TikTok y más de 36 000 en Instagram. En ambas plataformas creó comunidad, transmitió humor y repartió palabras de ánimo a quienes atravesaban procesos similares.

💔 Una despedida que conmueve

El 22 de agosto de 2025, tras múltiples terapias de radiación, quimioterapia y cirugías, Natasha falleció. En el mensaje difundido en Instagram y retomado por Univisión y US Magazine, su familia expresó que “su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”.

El comunicado también invitó a realizar donaciones para cubrir sus servicios fúnebres y destinar los fondos restantes a la investigación del sarcoma sinovial. Una campaña de GoFundMe, impulsada por una amiga, superó los 48 000 dólares recaudados.

✨ El mensaje que dejó

Antes de partir, Allen compartió unas palabras que se mantienen como un legado para quienes la siguieron: “Encuentra el significado en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer mejor el mundo que te rodea”.

Ese recordatorio, replicado por US Magazine, refleja la esencia de Natasha: una mujer que tuvo una enfermedad devastadora sin perder la capacidad de inspirar.

🌹 Una huella imborrable

Más allá de las cifras de seguidores, Natasha Allen se convirtió en referente de resiliencia. De acuerdo con Univisión, su caso ayudó a visibilizar el sarcoma sinovial y a impulsar la conversación sobre la importancia de la investigación médica.

