El bolón ecuatoriano conquistó a millones de seguidores. Ibai Llanos anunció el 27 de agosto de 2025 que Ecuador superó a Guatemala en los octavos de final del ‘Mundial de Desayunos’. La diferencia fue mínima: 1,9 millones de votos frente a 1,8 millones del desayuno chapín, pero suficiente para que Ecuador avance y emocione a su público.

🔥 La receta que encantó en ‘El Mundial de los Desayunos’

Ibai Llanos destacó la victoria con un giro inesperado: sumó al bolón el encebollado, huevo frito y jugo de carne, siguiendo las sugerencias de los usuarios en redes sociales. Ahora, Ecuador se prepara para enfrentar a Perú, cuyo Pan con chicharrón y tamal arrasó con 2,5 millones de votos en su enfrentamiento contra México.

🤔 ¿Cómo apoyar a Ecuador en ‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos?

Votar es sencillo. Ingresa a la cuenta de Ibai Llanos en Instagram o TikTok. Busca el comentario de Ibai donde menciona a Ecuador con la bandera tricolor. Dale “me gusta” y deja tu mensaje. Cada voto, en cada red social, cuenta para vencer a Perú y avanzar de ronda.

🎥 Ibai Llanos, el rey del entretenimiento digital

Con más de 12 millones de seguidores en Twitch y casi 10 millones en YouTube, Ibai Llanos combina humor, narración y participación activa. Su ‘Mundial de Desayunos’ conecta comunidades y transforma la gastronomía en espectáculo digital.

🌎 Próximos duelos imperdibles

Además de Ecuador vs. Perú, otros encuentros llaman la atención: España se medirá con Chile. La diversidad cultural y gastronómica promete emoción hasta la gran final. ¿Logrará Ecuador conquistar el podio gracias al bolón? Solo el público decidirá.

