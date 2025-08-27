Ibai Llanos anunció el 27 de agosto de 2025 en su cuenta de Instagram que Ecuador superó a Guatemala en los octavos de final del ‘Mundial de Desayunos’. El popular ‘streamer’ español ha vuelto a capturar la atención de millones con su torneo culinario, que enfrenta a 16 países por el título del mejor desayuno del mundo.

🌎 Ecuador se luce con el bolón

El bolón ecuatoriano se impuso por una ajustada diferencia de 1,9 millones de votos frente a 1,8 millones del desayuno chapín. Ibai Llanos celebró la victoria e incluyó al bolón un toque especial: el encebollado. Además, tras leer las recomendaciones de los usuarios en los comentarios sumó al bolón: huevo frito y jugo de carne. Ahora, Ecuador se prepara para enfrentarse a Perú, que sorprendió ganando con su Pan con chicharrón y tamal por 2,5 millones de votos frente a 1,2 millones del desayuno mexicano.

🔥 ¿Qué sigue en el torneo?

Los cuartos de final prometen tensión y sabor. Ibai Llanos mantiene a su público expectante con transmisiones en Instagram y TikTok, donde los seguidores deciden qué desayuno avanza. Su estilo combina humor, narración y participación activa, haciendo que un torneo gastronómico se transforme en un espectáculo digital sin precedentes.

No te quedes fuera: entra a la cuenta de Ibai, vota por el bolón y comenta lo especial de este plato típico ecuatoriano. Con tu apoyo podremos sumar fuerzas y vencer a Perú para avanzar de ronda.

🎥 Ibai Llanos como referente digital

Con más de 12 millones de seguidores en Twitch y casi 10 millones en YouTube, Ibai Llanos se ha consolidado como un creador influyente en España y Latinoamérica. Su ‘Mundial de Desayunos’ demuestra cómo el entretenimiento y la gastronomía pueden unirse para divertir y conectar comunidades enteras.

