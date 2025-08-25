Al rojo vivo está la votación en el Mundial de Desayunos organizado por el popular streamer Ibai Llanos.

En la ronda actual, el bolón ecuatoriano compite contra el desayuno chapín de Guatemala, que incluye maduro frito, frijoles, huevo, tortillas y queso fresco.

Hasta las 17:07 del 25 de agosto de 2025, Ecuador tenía la delantera en Instagram con el 51% de los votos. A esa hora, la encuesta del streamer en IG tenía 1,3 millones de respuestas.

Mientras en TikTok, hasta esa misma hora había 1,4 millones de votos, con poca diferencia entre Ecuador y Guatemala.

Los interesados en participar aún pueden hacerlo entrando al perfil de Instagram de Ibai Llanos, donde se encuentra el video del duelo entre ambos desayunos.

En la descripción del video se puede acceder a la encuesta para decidir cuál plato pasa a la siguiente ronda.

El Mundial de Desayunos, presentado por Llanos el 15 de agosto, sigue un formato inspirado en la Copa del Mundo: octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, y la decisión depende completamente de la participación del público.

Hasta ahora, además de Ecuador, Perú, Costa Rica y Francia se perfilan como favoritos para avanzar a los cuartos de final.

Este torneo virtual ha capturado la atención de amantes de la gastronomía y las redes sociales, combinando cultura, tradición y votación ciudadana en un evento único.

Con el bolón liderando, Ecuador sueña con llegar lejos en esta competencia y defender uno de sus platos más emblemáticos frente a la mirada de medio mundo.

