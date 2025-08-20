Ibai Llanos ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con un torneo poco convencional: el ‘Mundial de Desayunos’. En esta primera edición, 16 países compiten para definir cuál tiene la mejor gastronomía del mundo. Ecuador está presente, representando su cocina en uno de los enfrentamientos de octavos de final.

🥐 Ibai Llanos y su torneo inesperado

El popular ‘streamer’ español Ibai Llanos, conocido por sus transmisiones en Twitch y YouTube, decidió llevar la emoción de los mundiales al mundo culinario. Según Hobbyconsolas, Ibai nació en Bilbao en 1995 y ha pasado de comentar partidas de juegos como ‘League of Legends’ a ser uno de los creadores de contenido más influyentes en España y Latinoamérica. Su creatividad lo llevó a idear un torneo que combina pasión por la comida y el entretenimiento.

🍴 ¿Cómo votar y participar?

Para decidir qué desayuno avanza, los seguidores deben interactuar en Instagram. Ibai presentó la gastronomía de cada país con comentarios breves y divertidos. Por ejemplo, Perú compite con su Pan con chicharrón, mientras México defiende a los Chilaquiles. Los usuarios deben buscar la bandera de su país favorito y darle “Me gusta”. El plato con más votos pasa a la siguiente ronda, replicando la dinámica de la Copa del Mundo. RPP reporta que la primera votación comenzó el 18 de agosto, marcando el inicio oficial del torneo.

🌎 Ecuador se une a la contienda

En octavos de final, Ecuador enfrentará a Guatemala con su propuesta gastronómica, sumándose a un torneo que también incluye a países como Perú, México, Colombia y España. Ibai explicó que su objetivo es responder a la pregunta que muchos se hacen: “¿Cuál es la mejor comida del mundo?” y, de paso, divertir a millones de seguidores en sus plataformas.

🎥 ¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos no solo organiza competencias; su impacto en redes es enorme. Con más de 12 millones de seguidores en Twitch y casi 10 millones en YouTube, su influencia llega a millones de jóvenes. Sus transmisiones van más allá de videojuegos e incluyen programas de entrevistas, eventos deportivos como ‘La velada del año’ y proyectos solidarios, consolidándolo como un referente del entretenimiento digital.

