Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo, pidió en sus redes sociales que frenen los videos y ediciones que exageran su transformación física. Aunque lo hizo con el tono irónico que lo caracteriza, dejó en claro que el asunto ha empezado a afectarlo tanto a él como a su entorno más cercano.

“A ver, por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya, por favor, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto?”, dijo Ibai Llanos en un video donde alternó bromas con reflexiones personales.

Ibai Llanos preocupado por su madre

Según relató, su madre le escribió preocupada por WhatsApp para preguntarle si estaba bien y qué tipo de dieta estaba haciendo. “La dieta keto o la dieta ketota”, replicó Ibai Llano entre risas.

Ibai, que llegó a pesar 165 kilos, ha perdido alrededor de 70 desde el 26 de junio de 2024. Asegura que muchos de los seguidores que lo ven después de un tiempo sin seguirlo creen que algo grave le ha pasado. “Este tío está enfermo”, le han dicho algunos. Y aunque reconoce que el cambio es drástico, recalca que no es una transformación mágica ni repentina, sino el resultado de un proceso largo y público.

“Estoy evolucionando poco a poco”, explicó. En redes, muchos usuarios han compartido imágenes manipuladas o comparativas de “antes y después”, en donde se exageran sus rasgos o se edita su cuerpo hasta el punto de volverlo irreconocible.

Al respecto, Ibai ironizó: “Al principio me cambiaban la cara, me cambiaban la forma, pero es que ahora esto ha ido evolucionando a un punto en el que fijaos en dónde estamos”.

Aunque el streamer reconoce que ha perdido mucho peso, advierte que aún no ha alcanzado el punto de forma ideal y que su lucha continúa: “Hoy en día, aún peso 96 kg, aún poseo mis lonjas y mis tetas. Al observar un donut, comienzo a gritar. Seguiré siendo gordo toda mi vida, esto no es real”.

En el video muestra una foto de su espalda y otra reciente tomada durante la Velada del Año 5, donde se evidencia su avance físico. Sin embargo, insiste en que el cambio no debe ser visto como una transformación estética, sino como una decisión para salvar su salud: “Yo este cambio físico lo hice porque me iba para el otro barrio, no lo hice por ser guapo. Soy feo, ¿qué le hago?”.

A lo largo de su proceso, Ibai ha sido transparente con sus seguidores. En sus canales ha compartido videos entrenando, documentando cada etapa de su cambio físico. Quienes lo han seguido día a día están menos sorprendidos por su apariencia actual.

“Sé que muchos de vosotros que me habéis seguido el cambio físico, el cambio los impacta tanto… porque habéis visto todo, los entrenamientos, la alimentación, el progreso”, comentó.

Ibai también dejó claro que su intención nunca fue volverse más atractivo físicamente ni responder a las presiones estéticas que muchas veces impone internet. “Si quisiera un cambio estético, pues yo qué sé, me operaría la cara y me pondría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer”, dijo.

Al final del video, repitió su pedido, ya más serio que al principio: “Lo pido, por favor, mi madre está preocupada”.

¿Cuándo empezó a bajar de peso Ibai Llanos?

El cambio físico de Ibai Llanos comenzó el 26 de junio de 2024, cuando anunció públicamente su decisión de transformar sus hábitos por motivos de salud. A través de sus redes sociales, el streamer español compartió que su peso le estaba generando complicaciones y que era momento de tomarse en serio su bienestar físico y mental.

En los meses siguientes documentó su evolución en videos donde mostró entrenamientos, caminatas y cambios en su alimentación.

El País reportó que para junio de 2025 ya había perdido cerca de 53 kilogramos, pasando de los 152 kg iniciales a 99 kg. Sin embargo, el propio Ibai ha admitido que su peso máximo fue incluso mayor: alrededor de 165 kg.

