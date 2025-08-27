María Antonieta de las Nieves, conocida en todo el continente como la Chilindrina, reapareció en redes sociales después de que se difundiera la noticia de su hospitalización. La actriz mexicana, recordada por su papel en ‘El Chavo del 8’, habló directamente a sus seguidores para aclarar lo ocurrido y disipar los rumores sobre su salud.

El pasado 26 de agosto, la revista TVNotas informó que la Chilindrina había sido ingresada de emergencia por un presunto ataque de ansiedad. Según esa publicación, citada por Milenio, una amiga cercana aseguró que la actriz fue hospitalizada el 20 de agosto y que los médicos la estabilizaron después de varios estudios.

Este reporte generó preocupación, pues incluso se mencionó que la artista enfrentaba episodios de tristeza debido a distancias familiares. Sin embargo, horas más tarde la propia actriz decidió hablar y despejar la incertidumbre.

En una publicación en Instagram, recogida por El Universal, la Chilindrina explicó que su hospitalización no se debió a una crisis emocional, sino a una fuerte deshidratación durante su gira en Perú. Esa complicación le provocó una baja de sodio, pero confirmó que ya se encuentra en casa y en recuperación.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud… ya estoy en mi casa descansando y todo está bien”, expresó con serenidad. En el mismo clip se mostró sonriente, dibujando y dedicándose a sus pasatiempos favoritos, lo que transmitió tranquilidad a sus seguidores.

La confesión de la Chilindrina devolvió calma a miles de fanáticos que seguían con atención las versiones sobre su estado. La actriz aseguró que su recuperación avanza con normalidad y que mantiene un espíritu positivo, a pesar del susto.

Su regreso digital se convirtió en un alivio colectivo. La voz de la intérprete que acompañó a generaciones demostró que, pese a las dificultades, sigue de pie y con la energía que la ha caracterizado durante décadas.

