Paola Montes de Oca es la Chilindrina en ‘Chespirito: Sin querer queriendo‘. En esta entrevista exclusiva para EL COMERCIO, comparte sus emociones al asumir este papel tan querido.

El 24 de julio de 2025 se transmite el capítulo final de la serie, que ha conquistado a fans de todas las edades. Paola revela detalles sobre la preparación del personaje y momentos especiales durante la grabación.

Además, habla sobre las emociones detrás de cámaras y qué la sorprendió más del universo Chespirito.

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que ibas a interpretar a La Chilindrina?

Yo iba manejando rumbo a un ensayo de teatro cuando recibí la noticia. Recuerdo perfecto que fue en el coche… trataba de no perder el control del volante, pero estaba feliz. Creo que grité y lloré de la emoción. Fue una de las noticias más bonitas que he recibido en mi vida. De verdad, no me lo podía creer.

¿Cómo fue el proceso de preparación para interpretar a un personaje tan icónico?

Tuvimos poquito tiempo, solo dos meses. Me dediqué de lleno a encerrarme en mi cuarto para hacer ejercicios, explorar el personaje, ver entrevistas y sketches… todo lo que pudiera servirme de referencia para captar la esencia de María Antonieta. Me preocupaba que no fuera suficiente tiempo, pero se hizo todo lo humanamente posible para crear un personaje bonito, humano y que transmitiera esa energía tan característica de ella.

¿Cuál fue la escena más emotiva de grabar?

La de Acapulco, sin duda. Es la escena de la fogata, que corresponde al último capítulo del Chavo del 8. Fue muy emotivo porque coincidió con el cumpleaños de Roberto Gómez Bolaños. Estábamos todos en la playa, caracterizados, sabiendo que era su cumpleaños… fue un momento muy especial.

¿Qué crees que ha sorprendido más al público sobre La Chilindrina?

Creo que muchos descubrieron que la Chilindrina era una excelente amiga. Leal, empática, buena persona. Me gusta eso del personaje porque siento que tenemos eso en común. Trato de ser así en la vida real, y me encantó descubrir que nos parecíamos más de lo que imaginaba.

¿Qué descubriste del universo de Chespirito que no sabías antes?

Descubrí que es completamente mágico. A más de 50 años, sigue siendo igual de exitoso. No eran solo programas de entretenimiento, iban mucho más allá. Marcaron infancias, unieron familias… eso no lo logra cualquiera.

¿Qué opinas sobre cómo se muestran los conflictos detrás de cámaras en la serie?

Me parece padrísimo. Esa era la intención de la serie: mostrar las virtudes y defectos de todos como seres humanos. Los veíamos como íconos, pero también eran personas comunes, con errores y una vida como la de cualquiera.

¿Cómo lograste mantener la fidelidad al personaje?

Para nosotros en la actuación no se trata de imitar al 100%. Es interpretar y llevarlo a tu versión como actor. Busqué respetar las líneas convencionales del personaje, pero dándole mi toque desde mi yo actriz. Era importante mantener ese equilibrio para no romper con lo que el público espera.

¿Tienes algún recuerdo de la serie original que no se recreó en esta temporada?

Sí, el capítulo en el que al Chavo lo acusan de ratero y se va de la vecindad. Ese no lo grabamos y es uno de los que más me han marcado desde niña. Me ponía muy triste, quería ofrecerle mi casa. Toda Latinoamérica quería hacerlo.

¿Cómo crees que este papel ha impactado en tu carrera?

Me ha abierto muchísimas puertas hermosas. No imaginaba que el proyecto fuera a tener tanto éxito ni que gustara tanto mi personaje. Estoy muy agradecida con la vida, con Chespirito, con María Antonieta, con todo.

¿Qué te gustaría hacer después de este proyecto?

Quiero explorar de todo: melodramas, seguir haciendo comedia, distintos géneros. Les pido a mis fans y al público que me den la oportunidad de demostrar lo que puedo ofrecer.

¿Qué te enseñó La Chilindrina sobre ti misma?

Fui muy berrinchuda de niña, hija única… entonces sí, me parecía un poco a la Chilindrina. Ya lo resolvimos en terapia, pero es curioso cómo el universo acomoda todo. Definitivamente, de niña era como ella.

¿Cómo lograste el famoso llanto del personaje?

Fue muy complicado al principio. No me salía nada. Tuve que observar mucho, practicar, estudiar los ademanes. Un día pasé cuatro horas platicando con María Antonieta y ahí fue que pude pulirlo. Estar con ella fue una bendición.

¿Nos das un minitutorial para intentar el llanto?

Claro, lo primero es agarrar impulso y luego… [hace el sonido del llanto]. Es un poquito difícil, pero se puede con práctica.

¿Qué te inspira para seguir en la actuación?

Es lo que he querido hacer desde niña. Empecé a los 16 tomando clases. Lo que más me apasiona es construir personajes, darles vida, alma y voz.

¿Es cierto que se grabaron más episodios de los que salieron al aire, habrá segunda temporada?

A mí, no me han confirmado nada sobre una segunda temporada, pero ojalá que sí. Sería padrísimo.

