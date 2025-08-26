Tras el notición del compromiso Taylor Swift, los fans se preguntan quién es Travis Kelce, el novio de la cantante.

Nacido el 5 de octubre de 1989 en Westlake, Ohio, es mucho más que un jugador de fútbol americano.

Es uno de los tight ends más dominantes de la NFL y una figura que trasciende el deporte.

Juega para los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha pasado toda su carrera profesional y donde ha dejado una huella imborrable.

De Cincinnati a los récords de la NFL

Desde su época universitaria en Cincinnati, Kelce destacó por su talento atlético y capacidad para anotar touchdowns.

Fue seleccionado en la tercera ronda del draft de la NFL en 2013 y, desde entonces, ha participado en más de 140 partidos, acumulando más de 10,000 yardas recibidas y 69 touchdowns.

En 2023 rompió récords históricos, consolidándose como un referente en su posición y en toda la liga.

Tres Superbowls y liderazgo indiscutible

Su palmarés incluye tres Superbowls ganados (2019-2020, 2022-2023 y 2024), y su liderazgo dentro del equipo lo ha convertido en un pilar fundamental de los Chiefs.

Su altura, 1.96 metros, y su talento explosivo hacen que Travis sea una fuerza imparable dentro del campo.

Ahora, un capítulo romántico

Pero más allá del deporte, Travis Kelce ha captado atención mediática por su vida personal: este martes 26 de agosto se anunció su compromiso con la cantante Taylor Swift. Compartieron el momento de la propuesta en Instagram, en un romántico jardín lleno de flores.

Este romance mezcla el mundo de la música pop con la NFL y lo consolida como un personaje relevante también fuera de los estadios.

¿Cómo empezó la historia de amor de Travis y Taylor?

La historia de amor entre Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, y la cantante Taylor Swift comenzó de manera inesperada durante la gira The Eras Tour en 2023. Kelce, fan declarado de Taylor, le entregó discretamente una pulsera con su número de teléfono durante un concierto en el Arrowhead Stadium, un gesto romántico que buscaba invitarla a salir.

Inicialmente, Taylor pensó que el intento había sido complicado, pero pronto reconoció la ternura y autenticidad del quarterback. Incluso su entrenador, Andy Reid, jugó el papel de celestino, apoyando el inicio de la relación.

Desde aquel encuentro, la pareja ha mostrado una conexión genuina: Taylor se interesó por el fútbol americano, ha acompañado a Travis a partidos y ha participado en su pódcast, mientras Kelce ha compartido momentos de su mundo musical.

Lo que empezó con una simple pulsera y un “quiero salir contigo” se ha transformado en un romance emblemático, que ahora avanza hacia el compromiso y la boda, consolidando una de las historias más comentadas del entretenimiento y el deporte.

Una figura icónica dentro y fuera del campo

Con una carrera llena de logros y ahora un nuevo capítulo romántico, Travis Kelce se confirma como uno de los atletas más icónicos y mediáticos de su generación, capaz de conquistar tanto al público deportivo como a los fans del pop mundial.