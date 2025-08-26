Feid, el cantante colombiano que ha conquistado escenarios de todo el mundo, es ahora el primer artista latino en tener su propio color oficial certificado por Pantone. El Pantone Color Institute reconoció el Ferxxo Green, un tono verde brillante que refleja la personalidad y la estética del artista, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop, según medios como El Nacional y La Opinión.

Más noticias

💚 ¿Qué significa el verde de Feid?

El color no es solo visual. Feid reveló en La Semana de la Música Latina que el verde representa esperanza, inspirado en las montañas de Medellín, su ciudad natal, y en la fe que él y su equipo mantienen para alcanzar sus metas. “Más que algunos billeticos, es esperanza”, dijo el artista, citado por Los 40, explicando por qué este color lo acompaña en conciertos, vestuario y material promocional.

✨ Un símbolo que conecta

Pantone describió el Ferxxo Green como un tono eléctrico, lleno de vitalidad, que transmite independencia, optimismo y energía compartida. La institución presentó el color a través de su tradicional tarjeta, intervenida con un personaje que recuerda la imagen de Feid, y destacó que el verde se ha convertido en un elemento que une a sus seguidores en todo el mundo.

No te pierdas de leer: ¿Te acuerdas de ‘Mi Bella Genio’? Así luce hoy Barbara Eden a sus 94 años

🎶 Feid y su impacto global

El reconocimiento de Pantone coincide con el lanzamiento de su sencillo Se lo juro mor, que debutó en la lista Top Songs Global de Spotify y se posiciona en 16 países. Además, el artista ha encabezado escenarios internacionales como Lollapalooza en París, Governor’s Ball en Nueva York y Summer Sonic en Tokio, mostrando su influencia tanto musical como cultural.

🌎 ¿Por qué un color puede ser un movimiento?

Ferxxo Green no es solo un color. Es la representación visual de la energía de Feid y de su comunidad de fans, un símbolo que trasciende el escenario y las redes sociales. Como señaló Pantone, este verde eléctrico “nace en las verdes montañas de Medellín y se convierte en un signo de independencia y optimismo compartido”.

Te puede interesar: ¿El misterio del Triángulo de las Bermudas fue finalmente resuelto?

Con Ferxxo Green, Feid no solo deja su huella musical, sino que ahora también define una tendencia cromática global.

Te recomendamos: