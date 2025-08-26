El Triángulo de las Bermudas siempre ha estado rodeado de misterio. Durante décadas, las historias de barcos y aviones que desaparecían sin dejar rastro alimentaron teorías que iban desde secuestros extraterrestres hasta portales interdimensionales. Hoy, al parecer, la ciencia ofrece una respuesta distinta, según revelaron La Brújula 24 y Veintitrés.

Más noticias

🌊 Triángulo de las Bermudas bajo la lupa

El oceanógrafo británico Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, encendió el debate al explicar en el Daily Mail que las desapariciones en esta zona del Atlántico podrían deberse a un fenómeno natural: las olas gigantes. Estas formaciones oceánicas, también llamadas olas de tormenta extremas, serían las verdaderas responsables de los cientos de barcos, casi cien aviones y miles de personas que desaparecieron en el lugar.

No te pierdas de leer: Harry Styles sorprende en Roma con una compañía inesperada

⚡ Olas mortales

Boxall detalló que estas olas alcanzan hasta 30 metros de altura, el doble que las olas circundantes. Con una pendiente casi vertical, resultan imposibles de enfrentar incluso para embarcaciones de gran tamaño. Un barco atrapado en una de ellas podría hundirse en apenas dos o tres minutos. Su carácter imprevisible y la posibilidad de surgir desde diferentes direcciones las convierten en una trampa mortal.

❌ Adiós a los mitos

El especialista descartó cualquier intervención de ovnis o agujeros negros en los incidentes del Triángulo de las Bermudas. Aunque teorías científicas han explorado la existencia de agujeros negros en el universo, Boxall subrayó que si uno se encontrara en esa región del Atlántico, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción.

Te puede interesar: Ecuador defiende su bolón en el torneo de desayunos de Ibai Llanos

🔍 Ciencia contra leyenda

Los investigadores aún no comprenden del todo el origen de las olas gigantes. Sin embargo, creen que se forman por la combinación de varias ondas o por la energía de tormentas que confluyen en un mismo punto. Este hallazgo derriba las explicaciones fantásticas que hicieron del Triángulo de las Bermudas un símbolo de terror y ciencia ficción.

El enigma que alimentó novelas, documentales y teorías conspirativas parece tener una explicación más cercana a la naturaleza que a lo paranormal. La revelación recuerda que, detrás de los mitos más fascinantes, suele esconderse un fenómeno real.

Te recomendamos: