Barbara Eden, la inolvidable protagonista de ‘Mi Bella Genio’, celebró su cumpleaños número 94 y sorprendió a todos con su vitalidad. La actriz, recordada por dar vida a Jeannie en la serie que marcó la televisión de los años sesenta, fue vista en California el 23 de agosto de 2025. Vestía un conjunto en tonos rojos que la hizo destacar, según contó la revista Vanidades.

🌟 ‘Mi Bella Genio’ y el paso del tiempo

La serie ‘Mi Bella Genio’, estrenada en 1965, narraba la historia del astronauta Tony Nelson y su encuentro con una genio milenaria. Ese papel catapultó a Barbara Eden a la fama mundial y, como recuerda El Clarín, la convirtió en un ícono de la televisión. Han pasado más de 60 años y su imagen sigue evocando nostalgia en generaciones de espectadores.

🍰 Un gusto dulce con disciplina

Más allá de su estilo elegante, lo que más asombra es la energía que conserva. Eden confesó en entrevistas que es amante de los postres. Sus favoritos son el pastel de lima y el pastel de ángel, acompañado de un glaseado de limón que suele preparar en casa. Pero, consciente de los riesgos del azúcar, contrarresta esos gustos con actividad física. Según explicó en declaraciones recogidas por Vanidades, la clave está en el equilibrio.

💪 Rutina sencilla, resultados sorprendentes

Su secreto no son entrenamientos intensos. Prefiere una bicicleta estática en casa y pesas ligeras de dos kilos. Esa combinación, aseguró, le permite mantenerse activa y con buen ánimo cada día. Lo resume en una fórmula: disfrutar de la vida sin descuidar la salud.

📚 Más allá de la pantalla

Aunque se alejó de los sets, Eden sigue presente en la esfera pública. De acuerdo con El Clarín, en un video viral de 2024 apareció caminando con energía y acompañada de la famosa lámpara de la serie. Además, compartió detalles de su vida en libros como ‘Jeannie Out of the Bottle’ y ‘Barbara and the Djinn’.

A sus 94 años, Barbara Eden inspira con una lección simple: la edad no es un límite, sino una oportunidad para seguir brillando con estilo.

