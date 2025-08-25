Harry Styles vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El cantante británico fue visto caminando por las calles de Roma junto a Zoë Kravitz, lo que ha desatado rumores de un posible romance. La escena fue captada por una fan y compartida en redes sociales, donde no tardó en viralizarse. Según Glamour, la actriz lo tomó del brazo mientras paseaban y disfrutaban de la ciudad.

Más noticias

🌟 Harry Styles y Zoë Kravitz

La presencia de ambos en la capital italiana tomó por sorpresa a los seguidores. Styles, vestido con un conjunto azul y gafas oscuras, caminaba relajado, mientras Kravitz lucía un vestido blanco con gorra oscura. De acuerdo con Bang Showbiz, fueron grabados caminando del brazo, disfrutando de las vistas como cualquier pareja.

No te pierdas de leer: Ecuador defiende su bolón en el torneo de desayunos de Ibai Llanos

❓¿Romance o amistad?

Lo llamativo no solo fue la cercanía entre los dos, sino también el contexto. Zoë terminó su compromiso con Channing Tatum en 2024, mientras que Harry lleva soltero desde su separación de Taylor Russell en mayo de ese mismo año. Sin embargo, la actriz ha sido vinculada recientemente con su coprotagonista Austin Butler, con quien compartió momentos cercanos durante la promoción de ‘Caught Stealing’.

🔥 El recuerdo de Taylor Swift

El rumor de un romance con Styles también genera otra pregunta: ¿qué pensará Taylor Swift? La cantante y Kravitz son amigas cercanas. No obstante, Glamour recuerda que Swift y Styles mantienen una relación cordial, y la intérprete de All Too Well disfruta de su noviazgo con Travis Kelce, lo que deja espacio para especular que no existiría tensión.

Te puede interesar: ¿Quién es Nicki Nicole, la nueva pareja de Lamine Yamal?

Por ahora, ni Harry ni Zoë han confirmado nada. La caminata en Roma podría ser solo un gesto de amistad o la primera señal de una nueva historia. Lo único claro es que el ex One Direction no necesita lanzar música para seguir siendo noticia.

Te recomendamos: