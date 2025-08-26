¡Sorpresa total y absoluta! Taylor Swift confirmó que se casa con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs.

La noticia llegó este martes 26 de agosto a través de un emotivo posteo en redes sociales, donde la pareja compartió una romántica sesión de fotos y el esperado anillo de compromiso.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron junto a las imágenes, musicalizadas con “So High School”, la canción que Swift le dedicó a Kelce en su último álbum.

Las fotografías muestran el preciso momento de la propuesta.

Travis de rodillas en un jardín cubierto de flores blancas, rojas y rosas, mientras Taylor, emocionada, acepta con una gran sonrisa.

El ambiente idílico y la complicidad de ambos reforzaron el aire de cuento de hadas que envolvió la revelación.

El anuncio llega en medio de un año cargado de emociones para la cantante, quien no solo recorre el mundo con su exitoso The Eras Tour, sino que también prepara el lanzamiento de su esperado álbum número 12, The Life Of A Showgirl, previsto para el 3 de octubre.

Mientras sus fanáticos todavía procesaban la llegada del nuevo disco, la artista sorprendió con este capítulo personal que confirma su historia de amor con Kelce.

Un compromiso que, sin duda, pasará a la historia como uno de los momentos más comentados de la cultura pop de 2025.