Bruce Willis enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida. El actor de ‘Armageddon’ y ‘Duro de matar’ fue diagnosticado con afasia en 2022, lo que le obligó a retirarse del cine. Un año después, en 2023, llegó la confirmación de demencia frontotemporal, según informa Telecinco.

Su esposa, Emma Heming, ha revelado cómo ha cambiado la vida del actor y de toda la familia. En una entrevista concedida a Diane Sawyer para el programa ‘Good Morning America’, citada por La Nación, Heming confesó que tomó la decisión de trasladar a Willis a una segunda residencia adaptada a sus necesidades.

🌟 Bruce Willis y la decisión de Emma

“Fue la decisión más difícil de mi vida, pero Bruce querría eso para nuestras hijas”, aseguró Heming en referencia a Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. Ahora, el actor vive en un hogar supervisado las 24 horas por un equipo médico especializado. Allí recibe cuidados permanentes, pero también el cariño de familiares y amigos que lo visitan con frecuencia.

💔 ¿Un destello entre la oscuridad?

Heming describió que la enfermedad avanza con rapidez. Confesó que el lenguaje del actor “ya está desapareciendo” y que su cerebro “le está fallando”. Sin embargo, todavía hay momentos en los que reconoce a su marido de siempre. “Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera. A veces ves ese brillo en sus ojos, y desaparece tan rápido como llega”, dijo emocionada, citada por Telecinco.

📖 Más allá de Bruce Willis

Emma Heming publicará en septiembre un libro dedicado a quienes cuidan a pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En él quiere visibilizar el papel de los cuidadores y recordar que también necesitan apoyo. “No se trata de mí o de Bruce, sino de millones de familias que viven lo mismo”, expresó en un video promocional.

🌹 Un hogar con amor

Aunque el diagnóstico cambió la vida de Bruce Willis, Heming insiste en que la nueva casa está llena de “calidez, cariño y risas”. Ese ambiente busca dar tranquilidad a las hijas del actor y mantener viva la esencia de uno de los rostros más icónicos de Hollywood.

