La vida de Bruce Willis cambió para siempre en 2022, cuando su familia anunció que el actor padecía afasia. Un año más tarde, se confirmó que en realidad sufría demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica que deteriora el lenguaje y la conducta. Desde entonces, su estado ha sido seguido con atención por sus admiradores.

💔 Bruce Willis y la revelación de su esposa

Emma Heming Willis, su esposa desde 2009, abrió su corazón en una entrevista con Diane Sawyer. En ella confesó que, aunque el lenguaje “se le está yendo”, el protagonista de ‘Duro de matar’ todavía se mantiene “muy activo” y en buena salud física. “Solo es su cerebro el que le falla”, relató.

La modelo explicó que la familia ha tenido que adaptarse para comunicarse con él. “Tenemos una forma de comunicarnos que es simplemente diferente”, señaló en declaraciones recogidas por El País.

🌟 Momentos que todavía iluminan

Pese a la enfermedad, Heming asegura que todavía hay destellos de la personalidad del actor. “Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan”, cita El Espectador. Aunque esos instantes aparecen y desaparecen rápido, son un refugio para la familia.

🏠 Un giro inesperado

La enfermedad también los obligó a hacer cambios drásticos. La pareja se mudó a una casa de un solo piso, donde Willis recibe cuidados las 24 horas. Emma desayuna y cena con él todos los días, intentando preservar la rutina familiar.

En su testimonio, Heming también recordó cómo fueron los primeros síntomas: un Bruce más callado, distante y menos afectuoso. “Era alarmante y aterrador”, dijo.

📖 El libro que nació del dolor

La modelo ahora comparte su experiencia en ‘The Unexpected Journey’, un libro que, según contó a la revista People, “nació del dolor” de enfrentar el diagnóstico de su esposo. El texto estará disponible el 9 de septiembre y busca ser una guía para otros cuidadores que atraviesan situaciones similares.

Emma Heming se aferra a los momentos en que todavía siente conexión con su esposo. “No necesito que recuerde fechas o que sepa que soy su esposa. Solo necesito sentir esa conexión, y la tengo”.

