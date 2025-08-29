Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha que rinde homenaje a más de cinco décadas de historia de los videojuegos y a una industria que se ha convertido en un fenómeno cultural global. Desde los primeros experimentos en los años setenta hasta las consolas de última generación, el videojuego ha trascendido fronteras y generaciones.

Según Guillermo Mosquera, catedrático de la Escuela de Mecatrónica de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la jornada también permite reflexionar sobre cómo los videojuegos pasaron de ser un entretenimiento de nicho a una de las industrias más influyentes del mundo.

El Día del Gamer fue instaurado en 2008 por revistas especializadas en España.

La primera consola de sobremesa fue la Magnavox Odyssey en 1972.

Atari 2600 popularizó los cartuchos intercambiables desde 1977.

Nintendo y Sega protagonizaron la “guerra de consolas” en los años ochenta y noventa: un capítulo interesante dentro de la historia.

Hoy destacan PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2.

🎮 Día del Gamer y evolución tecnológica

Los años ochenta marcaron un renacer de la industria con la llegada de la NES de Nintendo, que introdujo personajes como Super Mario y Zelda. Más tarde, la PlayStation de Sony y la Nintendo 64 transformaron la experiencia con gráficos en 3D y narrativas más profundas.

Con el cambio de siglo llegaron innovaciones como la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, y la irrupción de Microsoft con Xbox y su plataforma Xbox Live. En la década de 2010, títulos como ‘God of War’ o ‘Halo’ acompañaron a consolas que se consolidaron como centros de entretenimiento digital.

PlayStation 2 alcanzó más de 155 millones de unidades vendidas.

‘Minecraft’ es el videojuego más vendido con 300 millones de copias.

‘Pokémon’ es la franquicia más extensa con más de 120 juegos.

Nintendo Switch 2, lanzada en 2025, apuesta por la experiencia híbrida.

Las consolas actuales ofrecen gráficos en 4K y catálogos narrativos amplios.

🎮 Ecuador también celebra el Día del Gamer

En Quito, Guayaquil y Cuenca crecen comunidades gamer con torneos universitarios, ligas de eSports y cafés especializados. Jóvenes ecuatorianos también participan en plataformas globales como Twitch y YouTube. Para Mosquera, estos espacios reflejan cómo los videojuegos se han integrado en la vida cotidiana y en actividades académicas y culturales.

Existen ligas universitarias y ferias tecnológicas en ciudades principales.

Cafés gamer ofrecen espacios de encuentro.

Twitch y YouTube son plataformas clave para la comunidad.

Universidades incluyen videojuegos en actividades culturales.

Ecuador sigue tendencias globales en adopción tecnológica.

🛡️ Gamer Day 2025: seguridad y entretenimiento

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, explicó que la industria del videojuego es un blanco atractivo para ciberdelincuentes. Entre los riesgos más comunes están el robo de credenciales mediante ‘mods’ comprometidos, ‘malware’ en archivos pirateados y estafas de ‘phishing’ en comunidades juveniles como Roblox.

Insomniac Games fue víctima de un ataque de ransomware en 2023.

Infostealers como RedLine y Lumma siguen activos.

‘Mods’ de Minecraft y Slay the Spire han sido usados para robar datos.

Estafas en Discord y YouTube afectan a jugadores jóvenes.

Los ciberdelincuentes aprovechan software pirata y herramientas falsas.

📝 Consejos de ESET para un gaming seguro

Fabiana Ramírez Cuenca, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, recordó que los gamers deben protegerse aplicando medidas básicas de seguridad digital.

Descargar solo de fuentes verificadas.

Analizar archivos sospechosos en VirusTotal antes de instalarlos.

Verificar enlaces compartidos en Discord, YouTube o GitHub.

Revisar los permisos de programas antes de usarlos.

Mantener actualizado un software de seguridad confiable.

