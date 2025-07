Después de casi cuatro décadas de guiños, rescates épicos y teorías románticas, Nintendo ha puesto fin al debate: Mario y la princesa Peach no son novios. A través de su app oficial Nintendo Today, la empresa japonesa publicó un mensaje corto pero definitivo: “La princesa Peach y Mario son buenos amigos y se ayudan mutuamente siempre que pueden”.

El comunicado pone punto final a una de las especulaciones más longevas del mundo gamer. Desde el primer juego de Super Mario Bros. en 1985 hasta el final de Super Mario Odyssey en 2017, los fans habían interpretado múltiples señales como indicios de una relación sentimental.

Durante años, los jugadores vieron en Mario y Peach algo más que una simple amistad. Las constantes escenas de rescate, los festejos del Día de San Valentín y las aventuras conjuntas alimentaron la idea de un vínculo amoroso. Sin embargo, Nintendo ha sido claro: entre ambos hay cariño, pero no romance.

The Nintendo Today App confirms Mario and Peach's relationship status for the first time in 40 years



They are "good friends and help each other out whenever they can" pic.twitter.com/c5yG2oLqh6