Horóscopo del 30 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

Si usted nació un día como hoy, sus inquietudes científicas lo llevarán a ser un investigador notable, más allá del campo que elija para desarrollar su capacidad de observación. Lamentablemente, esto también se aplica a sus relaciones humanas. Usted pone bajo el microscopio a la gente y la observa como si se tratara de un experimento. Ese escudriñamiento permanente puede llegar a resultar molesto para algunos, pero lo cierto es que a usted no le importa tanto la conclusión a la que pueda arribar luego de estudiarlos un rato.

Nació en esta fecha: Vincent van Gogh, pintor.marzo 21 a abril 20.



ARIES (marzo 21 a abril 20) No deje que abusen de su buena voluntad. Una cosa es ser bueno, otra muy diferente es ser ingenuo.



TAURO (abril 21 a mayo 20) El aspecto económico no su punto fuerte. Deje que otro se ocupe de esos asuntos tan terrenales.



GÉMINIS (mayo 21 a junio 21) No puede borrar lo que hizo ni viajar en el tiempo. Hágase cargo de sus errores y no los repita.



CÁNCER (junio 22 a julio 23) Los extremos no son buenos. Cualquier cosa en exceso puede resultar perjudicial para su salud.



LEO (julio 24 a agosto 23) Nadie es más apto para ese puesto de trabajo que usted. Tiene todas las condiciones que se necesitan.



VIRGO (agosto 24 a septiem­bre 23) Es una experiencia distinta, es cierto, pero en la variedad está el gusto. No sea prejuicioso.



LIBRA (septiembre 24 a octubre 23) Saldrá de esareunión de negocios con sensación positiva. La concreción del negocio está cerca.



ESCORPIO (octubre 24 a noviembre 22.) Su creatividad le permite alcanzar un alto rendimiento. La musa inspiradora está de su lado.



SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21) Es más que necesario que solucione esos temas inconclusos. No haga que se vuelvan tortuosos.



CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20) Hay más por aprender de lo que usted cree. Es un largo camino el que ha emprendido.



ACUARIO (enero 21 a febrero 19.) Esto no es una competencia emocional. Nunca pasa por quién quiere más a quien.



PISCIS (febrero 20 a marzo 20) Es ansiedad es epidémica. Toda una sociedad corriendo detrás de algo que nadie sabe qué es.