Sacrificio de una perra mestiza pone en entredicho a Urbanimal previo a audiencia citada en Quitumbe

La muerte de Kiara, una perra mestiza blanca que cerca de seis años vivió en Urbanimal de Calderón, se transformó en el punto de discordia entre los grupos animalistas de Quito y funcionarios del centro municipal de atención animal Urbanimal, días antes de la audiencia pública convocada para este miércoles 25 de septiembre de 2019 (10:00) en el Complejo Judicial de Quitumbe.

Karina Pisco, quien trabajó como coordinadora de Urbanimal por dos años, a través de su cuenta de Twitter publicó una imagen junto a Kiara, en la cual protesta por la decisión de practicarle la eutanasia y advierte que lo mismo puede ocurrir con Saturno, un perro negro que también vive en el centro de Calderón.



"Kiara era parte de Urbanimal desde hace más de 5 años. Nunca pensamos que la actual administración con su discurso animalista, fuera a acabar con su vida", denunció Pisco en la red social.

Kiara era parte de Urbanimal desde hace más de 5 años. Nunca pensamos que la actual administración con su discurso animalista, fuera a acabar con su vida #justiciaParaKiara @LoroHomero pic.twitter.com/GZxxI0gbXr — Karina Pisco (@KarinaPisco) September 23, 2019

“Es falso que Kiara era agresiva. Ella incluso nos acompañaba en las campañas de esterilización. Quien la conoció puede dar fe de que era demasiado cariñosa”, recuerda entre sollozos. “La muerte de Kiara es la gota que derramó el vaso. ¿Eso va a pasar con otros perros que no les gusten a los administradores? ¿Qué criterios se manejan sobre el bienestar animal?”, se cuestiona.



Desde el pasado domingo 22 de septiembre del 2019, bajo el hashtag #QuePasaUrbanimal un grupo de tuiteros empezó a pedir respuestas en el Municipio ante las denuncias.

@LoroHomero ¿Qué es lo que está pasando en @urbanimalquito que hasta videos de cachorros muertos en medio de los vivos han llegado a nosotros? #QuePasaUrbanimal Quién responde? Exigimos gente preparada para ese puesto, no improvisados. pic.twitter.com/Q1t1mI0Xgc — MAN (@MANimalistas) September 23, 2019

Organizaciones como Carapungo en Acción y Animalízate en sus páginas en Facebook reprocharon la decisión de sacrificar a Kiara bajo los hashtag: #JusticiaparaKiara.



Para Cristina Zapata, de Animalízate, es necesario un pronunciamiento del Municipio de Quito, previo a la audiencia pública del miércoles 25 de septiembre del 2019. “Urbanimal no fue creado como refugio y se ha convertido en un centro donde se eutanasia a perros a diestra y sinestra”, señala.



Según Pablo Arias, coordinador de Urbanimal, la decisión de eutanasiar a la perra fue el pasado 9 de septiembre del 2019, cuando habría atacado a una perra mestiza. “Los médicos decidieron la eutanasia por sus comportamientos, porque no son buenos para el entorno del centro. Ella se escondía y se portaba agresiva con las personas del centro”, reseña.



Para Arias, Kiara no fue un ícono de Urbanimal ni una perra comunitaria y denuncia que detrás de las protestas están fundaciones y rescatistas que -según él- se les está restando poder. “Ellos eran la ley en Quito y con la administración municipal actual, nos dio más fuerza a Urbanimal para aumentar la atención médica gratuita, mientras que los llamados activistas cobran por las esterilizaciones, consulta o el rescate”.



Lorena Bellolio, presidenta de PAE y delegada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito por el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza, advierte que no existieron criterios técnicos ni de bienestar animal ni de empatía para decidir sacrificar la vida de Kiara. “Ella era la mascota de Urbanimal y con su caso sabemos que tienen licencia para matar sin que la gente del Municipio haga nada”, comenta.



Sobre la audiencia del próximo miércoles 25 de septiembre, advierte que presentará los videos que registró del estado de los animales en Urbanimal de Calderón que logró en compañía de la edil Brith Vaca. Denuncia que el centro se convirtió en la cárcel del perro Saturno y que si no se actúa de inmediato, puede ser también eutanasiado. “Si el juez decide, llevaremos a dos médicos veterinarios que renunciaron a Urbanimal para que testifiquen”, añade.



Arias dijo que en la audiencia expondrá que los videos fueron grabados antes de los turnos de limpieza en el centro y descartó que tengan desabastecimiento de alimento para perros. En Calderón, en la actualidad alberga a 30 canes y, según Arias, realizan un promedio de 150 cirugías de esterilización a la semana.

El pasado 30 de agosto del 2019, Protección Animal Ecuador (PAE) presentó una acción de protección y de medidas cautelares en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Bellolio habría grabado videos del estado de los animales en el interior del recinto que forman parte de las pruebas presentadas junto con la denuncia.