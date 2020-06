Intriga, terror y drama están en la cartelera de ‘streaming’

LEA TAMBIÉN

Por ahora, las plataformas de ‘streaming’ son la principal ventana de exhibición para las producciones cinematográficas, mientras se reanudan las actividades en las salas de cine. Es por ello que junio del 2020 llega con el estreno de nuevas producciones originales.

Con trabajos que llegan desde Argentina, Francia, Chile, India, Japón, Turquía y otros países, los estrenos originales de Netflix para junio se destacan por la diversidad de miradas y estilos cinematográficos. El suspenso será uno de los protagonistas en esta plataforma.



Entre los filmes más destacados aparece ‘La red avispa’, dirigida por el francés Olivier Assayas y un elenco en el que figuran Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael García Bernal, Wagner Moura y más. El filme está ambientado en la Miami de los años 90, cuando espías cubanos se infiltran en grupos terroristas anticastristas, responsables de ataques terroristas en Cuba. Otras tramas cargadas de misterio y acción están en ‘Los últimos días del crimen’ y ‘Bala perdida’.

Video: YouTube, cuenta: Trailers de Estrenos

Dos dramas bélicos también tendrán su premiere este mes. ‘5 sangres’ es el nuevo filme de Spike Lee sobre la guerra de Vietnam y ‘La familia del soldado’ se desarrolla en el contexto de la guerra en Afganistán. El espectador que prefiere el anime tendrá disponible ‘Amor de gata’ y en la línea del drama aparece ‘La extraña fuente de la fortuna’.

Video: Youtube, cuenta: Netflix Latinoamérica

Amazon Prime Video pone en escena ‘The Vast of Night’, un drama de ciencia ficción ambientado en el Nuevo México de los años 50, cuando unos trabajadores de una radio local descubren una frecuencia que podría cambiar la historia de la humanidad. A este estreno, Amazon suma el estreno de títulos taquilleros como ‘Ocean’s 8’ o ‘Knives Out’.

Video: YouTube, cuenta: Amazon Prime Video

HBO buscará la atención del público con títulos como ‘It 2’ o ‘Green Book’. Con una corta lista de ficciones, HBO apuesta por el documental con el estreno de ‘Bully, coward, victim: the story of Roy Cohn project’, sobre un polémico abogado de Nueva York y sus vínculos con el poder político, y Trashood’, del que aún no se han revelado mayores detalles.



Video: YouTube, cuenta: Trailers in Spanish