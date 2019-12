‘Jumanji’ alcanza el siguiente nivel con más diversión y se convierte en saga

LEA TAMBIÉN

Hace dos años, ‘Welcome to the Jungle’ supuso el regreso de ‘Jumanji’ (1995), como secuela de un filme sobre un mágico juego de mesa convertido en un videojuego para simpatizar con la generación digital. La reformulación de los personajes y la comedia logró su objetivo y, siguiendo ese impulso, este 2019 la secuela se convierte en saga con el estreno de ‘Jumanji: The Next Level’.

Jake Kasdan escribe y dirige este filme que mantiene la idea central, de ser abducido por el videojuego que pone a los participantes en el cuerpo de unos divertidos avatares, con los que deberán superar los retos para volver al mundo real.



El director pretende llevar esta comedia de acción y aventura al siguiente nivel, expandiendo el universo del juego con nuevos escenarios y personajes, magnificando la aventura. Además, desafía al elenco para que asuma la comedia desde otra perspectiva y etapa de la vida.

Video: YouTube / Canal: Espinof

Después de sobrevivir a los retos de 'Jumanji', los cuatro adolescentes que protagonizaron la cinta anterior ahora buscan su lugar en el mundo, en una nueva etapa de sus vidas como estudiantes universitarios. Empujado por la duda existencial, Spencer (Alex Wolff) termina de regreso en Jumanji. Sus amigos acuden al rescate, pero no contaban con que Eddie (Danny DeVito) y Milo (Danny Glover), dos viejos camaradas que atraviesan una crisis personal, se unieran al reto por accidente.



Kasdan usa esta variante para cambiar las reglas de su propio juego. Por su parte, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart reaparecen como los avatares del videojuego y al mismo tiempo asumen las personalidades de los distintos jugadores. Los protagonistas se ponen al servicio de una comedia física, que se potencia con carisma y se matiza con vistosas secuencias de acción, que marcan el pulso hasta el final de la cinta.



Ver a Johnson y Hart replicando las peculiaridades de Glover y DeVito imprimen momentos de humor fresco sobre una fórmula ya usada.



Ponerse en los pies de otra persona, más joven o más vieja, puede dejar lecciones sobre el camino de la vida; pero también es capaz de dejar un momento de diversión, en una cinta que se ubica a la altura de lo previamente logrado, aunque sin sobrepasarla.



Jake Kasdan, director



​Debutó como director y escritor con la película ‘Zero Effect’. Un año después, dirigió el episodio piloto de la serie ‘Freaks and Geeks’, en la que también fue productor. Desde entonces, Kasdan ha seguido dividiendo funciones y trabajando como director, escritor y productor.