Una escena eliminada de 'Infinity War' cubre uno de sus grandes agujeros de guión

'Vengadores: Infinity War' es una película larga, superando las dos horas y media de metraje final, pero no todas las escenas filmadas se incluyeron en el montaje que llegó más tarde a la gran pantalla. Ahora, el lanzamiento del blu-ray de la película incluye cuatro escenas eliminadas.

En el filme que llegó al cine, la historia de los Guardianes de la Galaxia salta directamente de Knowhere a Titán, mientras que la escena eliminada muestra la tensa discusión entre Drax y Star-Lord después de que Thanos se llevará a Gamora consigo.

La secuencia en cuestión empieza con ambos Guardianes discutiendo porque Star-Lord repite la canción 'New York Groove' de Ace Frehley en bucle. Lo que empieza siendo una mera confrontación por la música termina con los dos personajes culpando al otro por haber perdido el combate anterior contra Thanos. Tiene que ser Mantis quien pare la absurda discusión y les avise de que hay una luz blanca parpadeando. En ese momento, los Guardianes se dan cuenta de que es un mensaje de Nebula pidiendo ayuda desde Titán.



Parece ser que el motivo por el que esta escena finalmente no se incluyó dentro del montaje final es que no es estrictamente necesaria para la trama. No obstante, sí que explica por qué los Guardianes saben que Gamora está viva cuando llegan a Titán y se encuentran con Iron Man y compañía.



Esta es una de las cuatro escenas eliminadas que incluirá el lanzamiento digital y en blu-ray de 'Vengadores: Infinity War'. Los fans de Marvel tendrán que esperar hasta el 31 de julio para poder hacerse con el formato digital del filme y hasta el 14 de agosto para conseguir la versión en DVD y Blu-ray.

