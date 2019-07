Juan Fernando Velasco: ‘Hay una ley que vamos a hacer que se cumpla’

LEA TAMBIÉN

Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce) fue confirmado el pasado viernes 28 de junio del 2019 como el nuevo Ministro de Cultura y Patrimonio en reemplazo del escritor Raúl Pérez Torres.

Ha dicho que su gestión se caracterizará por el consenso, el diálogo y la apertura, ¿más allá de estas buenas intenciones no cree que lo importante es lograr que se cumpla con la Ley Orgánica de Cultura y su reglamento?

Ese es nuestro objetivo fundamental. Es una petición de todo el sector cultural y de la ciudadanía en general. El Ministerio es el ente rector del Sistema Nacional de Cultura y, por tanto, el que debe garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura. Tenemos una ley que no se cumple a cabalidad y un reglamento que está incompleto e impreciso. No se pueden construir reglamentos desde el escritorio sino con consensos.



¿Faltó voluntad política de las anteriores autoridades para hacer cumplir la Ley de Cultura?

No sé lo que faltó, pero vamos a pedir un estudio de Contraloría de todo lo que ha sucedido antes de mi llegada. De aquí en adelante trataremos de estar pegados a lo que dicen el reglamento y la ley.



Desde afuera, la imagen del Ministerio es la de una institución débil. ¿Cómo lograr que el Ministerio de convierta efectivamente en el ente rector de la cultura en el país?

Lo que tenemos que hacer, en términos pragmáticos, es generar la institucionalidad necesaria para que los actores y gestores culturales puedan desarrollarse. Nuestro gran aliado para avanzar va a ser la ley. No queremos que vuelva a pasar que un actor o gestor cultural vaya a pedir un préstamo y que resulte que lo que hace no sea reconocido como una actividad económica. Hay que pensar en un programa realista para la seguridad social.



¿Cuál es su posición frente a proyectos como Arte para Todos, creado desde la Presidencia y cuyo presupuesto es de USD 23 millones, mientras el del Ministerio para este año es de 27 millones?

La misma posición que tendremos con todo el Sistema Nacional de Cultura, que es ejercer rectoría. Efectivamente es un programa que nace de la Presidencia. Nuestra gran misión es realizar rectoría en todo el Sistema Nacional de Cultura. Lo mismo pasará con el Festival de Artes Vivas de Loja. La ley dice que se deben destinar recursos en proporciones iguales para artistas internacionales y artistas ecuatorianos, y esto se tiene que aplicar a este festival.



El 2018 fue declarado como el Año de los Museos, ¿cómo trabajar para romper con el centralismo en este sector donde hay varios museos que están cerrados?

Entiendo cuáles son mis fortalezas y también mis debilidades, por eso he armado un equipo de profesionales de primer nivel. La primera tarea aparte de apagar los incendios que tenemos es la evaluación de todos los procesos, incluidos los relacionados con los museos. Catalina Tello es la persona que estará encargada de la Subsecretaría de Memoria Social.



Ahora estamos en el Año de las Bibliotecas pero sin una Biblioteca Nacional atendiendo a la gente. ¿Ese es uno de los incendios que hay que apagar?



Lo de la Biblioteca Nacional, más que un incendio que apagar es un proyecto emblemático. A este proyecto se suma el del Archivo Histórico Nacional y del Museo de la Memoria, que son deudas que se tiene con la ciudadanía y que están en la Constitución. Hay cosas que se resolverán en un mediano plazo y que se anunciarán en 30 días. Básicamente, serán peticiones vinculadas a la posibilidad de que las cargas arancelarias no sean tan fuertes con los insumos culturales y que no tengan un peso tan alto con el tema del IVA.



Se han denunciado varias irregularidades en la ejecución del Plan Nacional del Libro, ¿va a mantener en la gerencia a Édgar Allan García?

Estamos evaluando todos los procesos, institutos y nombramientos. En mis 30 años de vida profesional he aprendido que la rigurosidad y la transparencia son armas fundamentales para lograr los objetivos. Hemos pedido la renuncia de todas las autoridades de nivel jerárquico superior, incluidos los gerentes. El director del Ifaic también presentó su renuncia, pese a que su puesto fue obtenido por concurso.



¿Qué otras alternativas, más allá de los fondos concursables, se piensa implementar para incentivar el sector?

Hay muchas alternativas, por ejemplo los incentivos tributarios. Este es un mecanismo que se ha utilizado en muchos países y que solucionan problemas en etapas de austeridad como estas. Hay que acercar el dinero de la empresa privada a la inversión en cultura. Estamos a las puertas de una reforma tributaria integral, donde incorporaremos muchos de estos incentivos tributarios para que muevan la producción cultural y se genere más trabajo en el sector.



¿Va a proponeruna reforma a la ley del 1x1?

Siempre pensé que el espíritu del 1x1 es correcto. Busca proteger una industria, pero nunca hubo una convicción real para que se cumpla. Estoy más a favor de un tema de incentivos. En vez de que a una radio le multen por no poner música ecuatoriana habría que premiarla con un incentivo tributario si decide ponerla. Hay que pensar más desde los incentivos y no desde lo punitivo.