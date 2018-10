Andrés Cepeda: ‘El amor cambia, pero no termina’

LEA TAMBIÉN

Andrés Cepeda vuelve al Ecuador para reconquistar a su público con la esencia romántica de su música. Durante su gira en Ecuador, el cantautor colombiano estará acompañado por su compatriota Fanny Lu, el puertorriqueño Tommy Torres y el ecuatoriano Sergio Sacoto.

Las presentaciones serán el jueves 18 de octubre del 2018, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo (Guayaquil); el viernes 19, en el Ágora de la Casa de la Cultura (Quito); y el sábado 20, en el Coliseo Jefferson Pérez (Cuenca).



Previo a su llegada, el artista adelantó algunos detalles del show y sus proyectos.



Entre la larga lista de amigos y colegas, ¿por qué invitó a Fanny Lu, Tomy Torres y Sergio Sacoto?

Es algo que he hecho antes, aliarme con amigos y colegas con los que tenemos empatía y sonidos en común para hacer giras. Es muy atractivo para el público y a mí me parece muy entretenido interactuar con los colegas en esta gira que muestra el valor de la amistad.



¿Cuál será la clave del show musical?



Buena parte del show está marcada por el romance. Todos somos artistas que le cantamos fuertemente al amor y pienso que ese será un elemento muy central. Obviamente será un concierto con muchos ritmos diferentes, diseñado para que pasemos por muchos estados anímicos. Pero creo que el sentimiento predominante será el romanticismo.



¿Habrá sorpresas musicales para sus fans?

Tenemos un par de sorpresas. Por mi parte estoy estrenando una canción que se llama Magia que la canto junto a Sebastián Yatra y que la voy a interpretar por primera vez en vivo en Ecuador. También compartiremos algunas canciones con mis amigos.



¿Cómo define la etapa musical en la que se encuentra ahora?

Han pasado muchos años y hemos seguido tratando el tema romántico con diferentes aires. En este momento estoy concentrado en la producción de este disco nuevo que voy a presentar completo en febrero del próximo año y ya quiero que lo escuchen. Estoy en una etapa del camino en donde siento que tengo muchas cosas por decir y muchas colaboraciones que quiero hacer todavía, proyectos que tengo en mente y quiero poner en práctica. Pienso que estoy en un momento en el que puedo mirar atrás y sentirme satisfecho por lo que se ha logrado.



¿Qué tipo de sonidos explora en el nuevo disco?

Me gusta contar historias románticas y me muevo entre los límites del pop, bolero y balada. Es un disco que suena muy contemporáneo, pero que mantiene esa esencia romántica y los pilares sobre los que nos hemos estado moviendo desde que empecé mi carrera como solista.



¿Qué ha aprendido del amor, al que le ha cantado por tantos años?

Que se manifiesta de formas diferentes a lo largo de la vida. Cuando somos jóvenes amamos de manera distinta y cuando van llegando otras cosas en la vida, ese amor se va transformando y nos va sorprendiendo porque cada etapa de la vida tiene una manera diferente de sentirse.



Canciones que ahora son parte del libro ‘Mil canciones que cantarte’

El libro es una especie de cancionero, con la letra, los acordes y la historia detrás de cada una de las canciones. Inspiró un proyecto de teatro que se llama ‘Cepeda en tablas’, una puesta en escena en la que soy narrador y protagonista de las historias que inspiraron muchas canciones y espero que lo pueda presentar en Ecuador.