Woody Allen dice que perdió la emoción por hacer películas

El director de cine Woody Allen (der.) de 86 años dijo que ha perdido la emoción por hacer películas en una entrevista con Alec Baldwin. Foto: imdb.com

Fernando Criollo. (I)

Woody Allen podría estar considerando ponerle fin a su carrera en el cine. Así lo dejó entrever durante una entrevista virtual con el actor Alec Baldwin. La película que se prepara para dirigir en París podría ser su último proyecto.

La falta de motivación

“He perdido gran parte de la emoción”, le dijo el director neoyorquino al actor Alec Baldwin durante una entrevista transmitida en vivo desde la cuenta en Instagram de Baldwin.

El encuentro entre el actor y director se dio a propósito del nuevo libro de Allen, al que ha titulado ‘Zero Gravity’. El libro es una recopilación de textos que se han publicado en The New Yorker junto con otros 11 escritos exclusivamente para este libro.

De lo que sí hablaron fue del siguiente proyecto del director de 86 años. Se trata de una película escrita y dirigida por Allen que aún se encuentra en etapa de preproducción.

“Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”, dijo el cineasta.

El cineasta dejó ver que parte de la desmotivación proviene de los cambios en la industria, cada vez más inclinada al ‘streaming’ y al ‘blockbuster’.

La idea de un posible retiro surgió durante la pandemia. “Estaba en casa escribiendo mucho. Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, capaz que hago una o dos’”.

Más de 70 años en la industria

Con una carrera de más de 70 años, Woody Allen empezó escribiendo libretos para programas de televisión y telefilmes.

También incursionó en la actuación y debutó en el filme ‘¿Qué tal Pussycat?’ en 1965. Un año después se arriesgó con la dirección.

Desde entonces ha construido una filmografía con más de 50 títulos. Entre las producciones más destacadas aparecen ‘Medianoche en París’, ‘Hanna y sus hermanas’, ‘Annie Hall’, con las cuales ganó cuatro premios Oscar.

El propio Baldwin se ha puesto a las órdenes de Allen en cintas como ‘De Roma con amor’, ‘Alice’ y ‘Blue Jasmine’.

La vida del cineasta no ha estado libre de polémicas y durante la entrevista se dejaron temas polémicos como las acusaciones de abuso sexual de Dylan Farrow, hija adoptiva del director.