Will Smith y su esposa se dejan ver en público tras la polémica con Chris Rock

Tras la bofetada de Will Smith al comediante Chris Rock que causó polémica en los Premios Oscar, el actor y su esposa, Jada Pinkett, no habían aparecido juntos en público.

Sin embargo, el pasado lunes, 15 de agosto, hicieron su primera aparición ante las cámaras, más de cuatro meses después de lo ocurrido.

El escándalo se dio después de un comentario que hizo Chris Rock durante la ceremonia de los premios que estaba relacionado con la alopecia que padece Jada Pinkett. Sus palabras desataron el descontento de Will Smith, quien no dudo en levantarse de su silla y propinarle una cachetada al comediante.

A raíz de este hecho, Smith fue suspendido por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en abril pasado, y no podrá participar en cualquiera de sus eventos durante 10 años.

Aunque estuvo siendo reservado con respecto a lo sucedido, el actor en las últimas semanas le pidió disculpas a Chris Rock y parece que quiere dejar el revuelo atrás, pues ya volvió a ser fotografiado junto a su pareja en público mientras almorzaba en el sushi Nobu, de Pacific Coast Highway, en Malibú, California (EE. UU.).

Will Smith and Jada Pinkett Smith saw together for the first time since Oscar's slap !!!



Will Smith and his wife Jada Pinkett Smith have been spotted out and about together for the first time since Will slapped Chris Rock over a joke at Jada’s expense during the 2022 Oscars. pic.twitter.com/ZmKrgeE2e2