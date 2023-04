Viuda de Julián Figueroa niega crisis matrimonial y afirma viaje a Japón

Imelda Garza se refirió a la relación sentimental con Julián Figueroa y a el viaje que planeaban. Foto: @julian_f.f

Imelda Garza Tuñón, la viuda del cantante Julián Figueroa asegura que no tenían problemas matrimoniales antes de su muerte. Es más confirmó que planeaban un viaje de luna de miel.

Juntos previo a la muerte

La joven de 26 años aclaró que no estaban separados. De hecho, confirmó que pasaron juntos en compañía de su pequeño hijo el fin de semana previo al fallecimiento de Julián Figueroa juntos.

Viaje a Japón

Además de acuerdo con el portal de Univision la también cantante dijo que planeaba un viaje juntos a Japón, ya que después de su boda en el 2017 su luna de miel quedó pendiente. "No, no estábamos separados, de hecho estábamos planeado un viaje a Japón. Nos hacía mucho ilusión a los dos", afirmó.

Japón habría sido considerado el destino de su viaje debido a que a Imelda le apasionaba conocer este país. La joven también era cantante de géneros como el pop. Durante una entrevista en un programa de televisión mexicano Garzón señaló que le gusta j-pop, j-core, j-rock

La depresión de Julián

"Julián estuvo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá", dijo Imelda. "Entonces como a las 18:00 me dijo: '¿Sabes qué?, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'".

Sueño con Ana Bárbara

La cantante mexicana Ana Bárbara reveló que habló con Juían Figueroa una semana antes de su muerte. El joven cantante había soñado con su padre y con ella, diciéndole que en su sueño estaban los tres cantando juntos.

