Tráiler de 'Avatar: The Way of Water' revela detalles del filme de James Cameron

El nuevo tráiler de la película de Avatar 2 se estrenó este noviembre de 2022. Foto: Avatar Twitter

Darla Arévalo (I)

A inicios de noviembre del 2022 se revelaron detalles de la secuela de ‘Avatar’ con un nuevo tráiler. La historia transcurrirá 15 años después de la primera parte y mostrará a los protagonistas Neytiri y Jake Sully en su faceta de padres.

La idea de presentar la madurez de los personajes nació del director James Cameron. Él, durante la gira promocional de la película, explicó que la trama pretende hacer notoria las responsabilidades que tendrán los protagonistas junto a sus hijos más allá de la supervivencia.

El tráiler oficial presenta a los personajes principales junto a sus hijos enseñandoles a lanzar flechas y a convivir en el mundo de Pandora. Las vivencias de los personajes se dearrollaran en los océanos que rodean a este lugar y mostraran sus problemas con los humanos.

Con la presentación de este nuevo avance, el director confirmó que varias escenas de la película a estrenarse fueron grabadas bajo el agua. “Si quieres que parezca que la gente está bajo el agua , entonces tienen que estár bajo el agua”, indicó.

‘Avatar: The Way of Water’ llegará a las pantallas de los cines de todo el mundo el próximo viernes 16 de diciembre del 2022.

