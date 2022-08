Tini Stoessel: 'Sería increíble grabar una canción con Karol G'

La artista 'Tini' se presentará en el Coliseo General Rumiñahui junto con el grupo CNCO. Foto: Instagram @TiniStoessel.

Gabriel Flores (I)

El último fin de semana, Tini Stoessel presentó su show en Guayaquil y este 31 de agosto lo hará en el Coliseo Rumiñahui de Quito, junto con la agrupación CNCO. La cantante argentina llega como una de las nuevas estrellas de la música urbana después del lanzamiento del tema La Loto.

En un mes, la canción en la que comparte créditos con Anitta y Becky G, tiene 38 millones de reproducciones en YouTube. En una entrevista con EL COMERCIO habló de su último 'hit' y sobre el momento de las mujeres en la música urbana.

¿Fue complicado dejar la faceta de Violetta y pasar a la de Tini?

Fue un cambio que siempre tuve presente y por eso nunca sentí presión ni miedo. Amo haber estado en Disney y amo Violetta. Me acuerdo del proyecto con mucho cariño porque formó parte de mi vida. Cuando empezó tenía 14 años y ahora tengo 25. En este tiempo era inevitable que cambie y deje de ser la misma persona.

A propósito de que está en Ecuador, ¿como vive las giras? ¿antes de los shows tiene alguna cabala?

Las giras son un poco complejas por el cambio de comida y horario, pero también tienen su magia porque estoy acompañada de todo mi equipo y haciendo lo que me gusta. La verdad es que esta gira está siendo un poco aireada, en el sentido de que hay varios descansos. Justo hablando de Violetta, en ese proyecto hacía hasta dos shows por día y muchos recitales en un mes. Antes de los conciertos no tengo ninguna cabala, pero le encomiendo mi trabajo a Dios.

¿Qué hace cuando no esta de gira o grabando alguna canción?

No hago mucho. Me gusta quedar con mis amigas de toda la vida para charlar y tomar mate. En ese sentido soy muy relajada. Me gusta conectarme más con mis espacios y con mis cosas.

¿Qué ha significado la canción La Loto dentro de su carrera?

La Loto es una canción que siempre me pareció una bomba. Anitta y Becky G son dos grandes referentes de la música urbana y latina. Tener una canción con estas dos mujeres es como un sueño hecho realidad. Es una canción mía y que ellas hayan aceptado cantarla conmigo me parece increíble.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Anitta y Becky G?

Las dos me sorprendieron para bien, en el sentido de que son muy profesionales y trabajadoras. Fue un rodaje recontra largo y ellas estuvieron ahí desde súper temprano hasta súper tarde dándolo todo y conectadas con lo que estaban haciendo. Cuando tengo la oportunidad de compartir tiempo con otros artistas siempre trato de aprender y de llevarme alguna enseñanza.

¿Con qué otra artista del género urbano le gustaría grabar un nuevo tema?

Mi país (Argentina) está lleno de artistas recontra talentosas. De afuera, una cantante que admiro muchísimo como mujer, artista y empresaria y con la que me llevo muy bien es Karol G. Es admirable el esfuerzo y trabajo que ha puesto para llegar al lugar en el que está. Sería increíble, en algún momento, grabar una canción juntas.

Es de una generación de mujeres que es protagonista en el género urbano, ¿cómo vive ese cambio?

Cuando empecé a hacer música eso no era tan normal. Me acuerdo cuando hice Te quiero más, que es un tema medio urbano, pero que sigue siendo súper dulce y la emoción que sentí al hacer otro estilo de música. Hoy, gracias a que muchas artistas nos hemos animado a seguir y seguir, sin importar el qué dirán nos hemos ganado un espacio. Es una lucha no solo dentro de este género, o de la industria de la música, sino en un montón de aspectos de la vida y me siento muy orgullosa de formar parte.

¿Qué viene después de La Loto en su carrera musical?

Tengo una colaboración con un artista argentino que se llama Tiago. Amo lo que hace y nos llevamos súper bien. La canción es hermosa. Si todo sigue bien saldrá con un video que esperamos que a la gente le guste mucho.

¿Qué tiene preparado para el concierto en Quito?

Estoy recontenta porque en el show de Quito van a estar los chicos de CNCO. Nunca los vi cantar en vivo así que tengo muchas ganas de escucharlos. Será un concierto con muchos cambios de vestuario, bailarines y músicos en vivo. Siento que va a ser un show muy divertido.