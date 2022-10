Tiktoker colombiana estuvo presa tras ser acusada de robar joyas en Miami

La tiktoker colombiana, Marielys Valencia Martínez, logró demostrar su inocencia en EE.UU. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Las autoridades de Estados Unidos dejaron en libertad a la colombiana Marielys Valencia Martínez, luego de que pudiera demostrar su inocencia en un supuesto caso de hurto de USD 20 000 en joyas.

La barranquillera, de 39 años, fue capturada el pasado 21 de septiembre de 2022 en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale – Hollywood, en el sur de Florida (EE.UU.), cuando arribaba a este país para celebrar su cumpleaños.

Por eso, cuando la extrabajadora de la Gobernación del Atlántico (2008 – 2011) salió de la cárcel en las últimas horas, lo primero que hizo fue festejar su cumpleaños y publicar en Facebook su versión de los hechos.

“El 3 de diciembre de 2021 me encontraba de vacaciones en la ciudad de Miami, venía conversando con el señor Freed Hunt un mes antes. Aprovecho mi tiempo en Miami, quería salir y le digo ‘¿qué tal si nos encontramos y nos comemos algo?’ ”, empezó a relatar la colombiana.

Aseguró que conoció al estadounidense por redes sociales y su única intención era compartir de manera amistosa sin recibir nada a cambio.

“Aquí nadie estaba pidiendo que le regalara nada, nadie está diciendo que me dé nada. El que quiere deslumbrar de entrada es porque solito quiere deslumbrar, porque le dio la gana. Aquí la gente está hablando de que ‘eso le pasa por interesada’. Yo no he pedido nada”, indicó Valencia.

Conoció a un hombre que le daba regalos y luego la denunció

En este punto, Marielys insiste que no tiene necesidad de que le den regalos, por lo que ella misma mantiene sus sustentos. Tras laborar con el Estado, se dedicó a las redes sociales, siendo mayormente conocida en TikTok e Instagram.

La mujer sostuvo que le pareció extraño en esa primera cita ver su foto en el fondo de pantalla del celular del hombre, pese al corto tiempo que llevaban conociéndose.



Posterior a ese encuentro, Marielys Valencia señaló que Hunt se ‘desbordó’ en detalles con ella. Le empezó a enviar joyas, accesorios y dinero.



“Además de verlo detallista, sentía que era bueno. Lo vi hablar con su hija y tenían una buena relación. Me pareció una buena persona”, dijo la creadora de contenidos.



En su regreso a Colombia, la acompañó al aeropuerto y, al llegar a su país, Hunt le mostró el interés de casarse con ella en el pasado mes de febrero. De hecho, ya le había regalado el anillo de compromiso.

El hombre cambio de actitud

El hombre le decía que la amaba, pero Valencia le confesaba que no sentía lo mismo. Al menos no tan pronto. Ante este panorama, la mujer recuerda que el estadounidense empezó a comportarse diferente y desconfiado.



Le pedía que no se quitara el anillo y que vendría a Colombia a ultimar los detalles de la unión formal, a lo que le respondió que lo recibía en Barranquilla, pero que no estaba preparada para casarse.



“Desde ahí comenzó su furia, la relación continúa, pero se convierte en una relación tormentosa (…) Llamaba cada cinco minutos y empiezo a notar comportamientos bastante agresivos”, expresó.



Marielys sostuvo que esa situación la incomodó y prefirió dar por terminada la relación, decisión que no cayó bien en el hombre.

Informe de la denuncia por supuesto hurto de joyas

Freed Hunt la denunció por un robo de joyas. Según el informe policial, el hombre sacó una bolsa de plástico transparente con joyas que tenía en su automóvil, momento en el que Valencia Martínez identificó un brazalete y dos anillos de diamantes.



La mujer preguntó por su valor y si estaban a la venta, agrega el reporte.



El hombre habría permitido usar las joyas a la colombiana en un club nocturno al que acudieron juntos antes de llevarla a su casa, donde se quitó las joyas que él colocó en una caja situada en un estante.



La información policial señala que, durante la madrugada del 5 de diciembre del 2021, la mujer le pidió que la llevara de regreso a su hotel, “una vez había hurtado las joyas sin que el hombre lo notara”.

Dos días después de regresar a Colombia, la mujer creó una publicación en la red social de Instagram y un video de TikTok mostrando “las joyas robadas”.



“El hombre la contactó para pedirle que le devolviera las joyas, a lo que esta respondió que costaría demasiado enviarlo por correo, por lo que traería lo hurtado cuando regresara al sur de Florida”, según consigna el informe.

Así demostró su inocencia

El 21 de septiembre de 2022, Marielys Valencia arribó a Miami con la intención de celebrar su cumpleaños y regresar las joyas a Hunt, pero fue detenida y enviada a una cárcel, donde permaneció cinco días hasta que logró demostrar su inocencia con los mismos chats de WhatsApp.

“¿Qué persona le envía dinero y flores a una persona si supuestamente le robó sus joyas, como él asegura? Todas estas cosas desde el día uno con este hombre están en el historial de WhatsApp, que fueron las pruebas detonantes para mi libertad”, dijo la mujer.

Agregó que una fiscal tomó su celular incautado, lo desbloqueó con la clave que previamente le había solicitado en el proceso de investigación y, junto con Migración, “se dieron cuenta de que era inocente”.

Marielys, finalmente, describió como una “pesadilla” esos cinco días aprehendida y como “inolvidable” su cumpleaños 39, por lo que envió un mensaje a las mujeres en torno a cuidarse, a no dejarse impresionar tan pronto y ser independientes.

