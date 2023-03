Team Rocket del anime Pokemon se despide tras años de perseguir a Pikachu

Con el anuncio de que el protagonista Ash Ketchum alcanzó la meta de su vida y consiguió convertirse en maestro Pokemon, el equipo Rocket compuesto por el clásico trío de personajes: Jessie, James y su Meowth parlante también se despiden de la serie.

Desde hace varios días atrás hasta este lunes 13 de marzo de 2023 se ha viralizado la información de su despedida, que ha causado tristeza para sus seguidores luego de 25 años desde el inicio de esta serie.

Su frase más recordada es: "¡Jessie! ¡James! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Rendíos ahora o preparaos para luchar... ¡Bien dicho! (añade Meowth)".

Después de perseguir durante tanto tiempo a Ash y a su pokemon, es hora de descansar. Además, se reveló que la serie Pokémon: Aim to Be a Pokemon Master, que está destinada a rendirle una honrosa despedida a Ash, también lanzará un episodio en el que el equipo Rocket se reunirá con los amigos que hicieron durante la persecución de Pikachu.

Según el vídeo del adelanto, el detonante que ha llevado a Jessie y James a tomar la dura decisión es que están cansados de fracasar.

No es la primera vez que los miembros del grupo se enfrascan en una discusión tras ver cómo su enésimo plan malvado termina en fracaso, pero en esta ocasión deciden dejar en libertad a todos los Pokemon que habían capturado para llevar a cabo sus operaciones y, después de una escena con sabor a despedida, se marchan cada uno por separado y se pierden en el horizonte.

After 25 years of annoying yet funny, wholesome, heartwarming and entertaining moments, Team Rocket’s Trio - Jessie, James and Meowth leave the Pokémon anime. These characters were some of the most charming and they for sure made the anime special. I will miss them ❤️ #Anipoke pic.twitter.com/fbjxLmMLeA