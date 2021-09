Liga (Q) tiene ‘chance’ de revertir su impase con el ‘streamer’ Ibai Llanos y posicionar al equipo

Redacción Tendencias (I)

Toda institución o persona debería detenerse a pensar una, dos y hasta tres veces en la información que desea emitir en redes sociales. Eso, antes de pulsar el botón de enviar.

Cualquier desatino puede desencadenar en una serie de inconvenientes, como los suscitados con Liga de Quito, por ejemplo. Esta institución deportiva, precisamente, se ‘ganó’ un sinnúmero de memes -el 28 de septiembre del 2021- al compartir un tuit para ‘defenderse’ de las burlas que generó el comentario del ‘streamer‘ español Ibai Llanos.

“¿Qué equipo es Liga de Quito? No sé qué coño es Liga de Quito”, dijo Llanos luego de que un seguidor le pidiera un saludo para su equipo. A continuación: Liga de Quito reaccionó y se presentó.

Según Christian Espinosa -periodista y experto en contenido digital- las personas que manejan las redes sociales de esa institución seleccionaron el evento menos adecuado para presentar a Liga de Quito al español y al mundo entero, pues este ‘streamer’ cuenta con 5,7 millones de seguidores en Twitter, la red social donde se generó la polémica.

¿Qué evento seleccionó Liga de Quito? El gol que le marcó Cristiano Ronaldo en un partido amistoso, en el 2009. “¡Hola @IbaiLlanos! Nosotros somos LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA de Quito. PD: Contra nosotros @Cristiano marcó su primer gol con el @realmadrid, un dato que todo Madridista debería saber”.

Ese fue el mensaje que desató las burlas. Y es que, según Espinosa, el cuadro merengue tenía la oportunidad de posicionarse con los seguidores de Llanos exhibiendo logros como la Copa Libertadores del 2008.

Sin embargo, aclara que todavía puede darle vuelta al problema. Una opción, apunta este especialista en contenido digital, sería enviar recuerdos de los triunfos obtenidos por el club albo al domicilio físico de Llanos. El ‘streamer’ contaría con información suficiente del equipo albo como para presentarlo a sus centenas de seguidores.

Espinosa menciona que en momentos de crisis también es importante medir o seleccionar el tono adecuado para emitir el mensaje. “La respuesta de Liga de Quito suena a resentimiento y es ostentosa”.

A veces -dice el periodista- resulta necesario filtrar la información entre los miembros del equipo antes de pulsar el botón enviar. También es importante que el community manager esté capacitado para manejar el contenido digital en momentos críticos.

Liga de Quito también se ganó una docena de críticas tras asumir que el pedalista olímpico Richard Carapaz era hincha de la ‘U’ y poner su tatuaje como el sello en el pecho de una camiseta.

Carapaz escribió lo siguiente: “¡Mijines! Agradezco el detalle de @LDU_Oficial pero no soy hincha de ningún equipo. ¡¡El tatuaje es una larga historia y no me gustaría que se me identificara con ningún equipo en particular!! Apoyo por igual a todos los equipos, entidades y deportistas de mi Ecuador”.