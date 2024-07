Sofía Vergara hace historia en los Premios Emmy 2024 y emociona a los latinos en todo el mundo. Su destacada interpretación en la serie de Netflix ‘Griselda’ le valió una envidiable nominación.

Sofía Vergara hace historia en los Emmys 2024

La actriz colombiana Sofía Vergara fue nominada a los Premios Emmy en la categoría de Mejor Actriz en una Serie Limitada por su destacada interpretación en la serie de Netflix ‘Griselda‘.

La ceremonia de la 76ª edición de los Emmy será el próximo 15 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Ahí se conocerán los nombres de ganadores.

¿Con quién competirá Sofía Vergara?

Vergara competirá por el galardón con figuras prominentes del cine y la televisión, incluyendo a Jodie Foster, quien está nominada por su papel en ‘True Detective: Night Country’.

También con Naomi Watts, por ‘Feud: Capote vs. The Swans’, y Brie Larson, por ‘Lessons in Chemistry’ (Apple TV+). A la lista se suma Juno Temple por ‘Fargo’ (FX).

Esta nominación marca la quinta vez en la carrera de Vergara que recibe una candidatura a los premios Emmy. Antes fue nominada solo por su trabajo en la serie de comedia ‘Modern Family’.

¿Cuál es el papel de Sofía Vergara en ‘Griselda’?

En ‘Griselda’, Vergara asume el papel de Griselda Blanco, conocida como la “narcomadrina”, quien fue una figura central en el narcotráfico en Miami durante las décadas de 1970 y 1980.

Blanco, que enseñó a Pablo Escobar el negocio del narcotráfico, es retratada en la serie como una figura dominante en un mundo criminal marcado por el machismo.

Para dar vida a este personaje, Vergara pasó por una transformación física considerable que incluyó el uso de dientes postizos, así como una nariz y cejas falsas.

La serie se suma a la creciente colección de producciones de Netflix sobre narcotraficantes latinoamericanos y ofrece una visión de la vida y el impacto de Blanco en el narcotráfico.