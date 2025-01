La llegada de Shawn Mendes y Helena Gualinga a Quito generó revuelo en las redes sociales, donde circulan varios videos. Fans aseguran haberlos visto en el aeropuerto Mariscal Sucre y Cumbayá.

¿Quién es Helena Gualinga?

Esta voz influyente en la defensa del medio ambiente nació el 27 de febrero de 2002 en la comunidad Kichwa Sarayaku.

Desde joven está involucrada en la lucha por la protección de su territorio. Ha participado en foros internacionales como la COP25, llevando el mensaje sobre los efectos del cambio climático.

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes es un cantante y compositor canadiense; nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Ontario. Se hizo conocido a través de sus videos de Vine.

En esa plataforma compartía versiones de canciones populares, lo que le permitió ganar una base de seguidores en redes sociales.

Su talento no pasó desapercibido, y en 2014 firmó con Island Records. Fue cuando lanzó su primer sencillo, Life of the Party, que rápidamente alcanzó el éxito en las listas de música.

Desde entonces, Mendes es reconocido por su habilidad para mezclar pop, rock y folk en su estilo único. Actualmente, es uno de los artistas más jóvenes y exitosos de la escena musical contemporánea.

Además de sus logros musicales, Mendes se destaca por su activismo y por ser un defensor de la salud mental. Utiliza su plataforma para promover la autoaceptación y la empatía.

Shawn Mendes y Helena Gualinga llegaron a Quito, según videos publicados en redes sociales

El cantante canadiense fue visto en el aeropuerto de Guayaquil el 3 de enero de 2025, acompañado por Gualinga, una destacada activista kichwa conocida por su lucha en defensa del medioambiente y los derechos de las comunidades indígenas.

Luego (6 de enero de 2025), fueron captados compartieron momentos en Machu Picchu, Perú. En ese lugar se les vio en actitudes cariñosas, alimentando rumores sobre un posible romance entre ambos.

Desde ayer, en cambio circulan videos sobre su llegada a Quito. En uno de esos, se los observa llegando al aeropuerto Mariscal Sucre.