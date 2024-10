La cantante colombiana Shakira se convirtió nuevamente en tendencia tras el lanzamiento de su nuevo sencillo Soltera. El ‘hit’ salió a la luz el pasado 25 de septiembre de 2024.

Este tema, que captó la atención de sus seguidores, cuenta con un video que incluye a varias artistas destacadas en la industria musical.

En la producción están figuras como la modelo Winnie Harlow, la dominicana Natti Natasha y la venezolana Lele Pons.

Entre las invitadas también estuvo Greeicy Rendón, quien inicialmente dudó en aceptar la invitación de Shakira para participar en este evento.

Rendón confesó en un video que, al recibir la invitación, se mostró reacia.

“Cuando me invitaron yo dije: ‘no, no puedo ir porque ando con el gordo, y bueno, estoy aquí como con él”, explicó.

Sin embargo, la cantante finalmente fue convencida de asistir y llevó a su hijo Kai con ella.

Durante el evento, Greeicy compartió que su pequeño no estaba del todo cómodo y que en algunos momentos le pedía atención, lo que generó situaciones divertidas.

“Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá’, entonces quería que yo estuviera con él. Me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, relató.

La artista expresó su emoción por haber compartido un momento con Shakira, a quien admira profundamente.

“Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer. Me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”.

¿Quién es Greeicy Rendón?

Su carrera despegó tras su participación en el reality show ‘Factor X’ en 2007, donde mostró su talento vocal. A lo largo de los años, Greeicy ha combinado su pasión por la música con la actuación, protagonizando telenovelas como ‘Chica Vampiro’.

Su estilo fresco y su habilidad para fusionar géneros como el pop, reguetón y música urbana le han permitido cosechar numerosos éxitos.