72 Seasons será el cuarto álbum más largo de Metallica

Metallica

La legendaria banda de rock Metallica estrenará 72 Seasons, este viernes 14 de abril del 2023, su duodécimo álbum musical y el cuarto más largo de su trayectoria.

El álbum, que contiene 12 canciones, tendrá una duración de 77 minutos y 13 segundos y genera expectativa entre sus seguidores. Se estrenará en plataformas de 'streaming' musicales.

Lulu (87:05), Load (78:59), Hardwired… To Self-Destruct (77:42) son los tres primeros álbumes más extensos. Estos tres álbumes son, precisamente, los primeros lanzamientos del grupo.

James Hetfield, vocalista de Metallica, reveló que el nombre y el tema y del álbum tiene que ver con un libro que leyó en su niñez en su paso a la edad adulta.

Para Hetfield, las 72 temporadas (72 Seasons) son los primeros 18 años de una persona, etapa en la cual se supera la infancia hasta adquirir una personalidad.

Tras su extensa trayectoria, los integrantes del grupo aún se ven con fuerza para producir y tocar, pese al paso del tiempo.

El baterista Lars Ulrich expresó que entre los integrantes aún hay fuerza para tocar, pese a las complicaciones de la edad.

“McCartney ya pasó su 80 cumpleaños. Los Stones siguen ahí fuera. Springsteen acaba de comenzar su gira, toca shows de tres horas; y se ve más saludable y fuerte que nunca. Pero ninguno de ellos toca Battery”, dijo Ulrich.

Battery y Master of Puppets son dos de las canciones emblemáticas de esta legendaria banda musical de rock.

Metallica y sus álbumes

Metallica se caracteriza por sus álbumes largos. Cuenta con once en su trayectoria musical, que se fundó en 1981. Este es el tiempo de duración de cada uno.

Kill ‘Em All (51:20)

Ride the Lightning (47:25)

Master of Puppets (54:47)

…And Justice For All (65:24)

Metallica (aka ‘The Black Album’) (62:40)

Load (78:59)

Reload (76:04)

St. Anger (75:04)

Death Magnetic (74:46)

Lulu (87:05)

Hardwired… To Self-Destruct (77:42)

72 Seasons (77:13)

