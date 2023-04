El Papa sabe qué es una persona no binaria y habla del sexo

El papa Francisco, en uno de sus mensajes dominicales desde El Vaticano. Foto: Twitter Pontifex

Redacción Tendencias (I)

El Papa Francisco admitió que conoce qué es una persona no binaria y habló sobre el sexo, al que definió como algo hermoso que dio Dios.

El pontífice habló sobre estos temas en un documental en la plataforma de streaming Star+. En esta producción, el director Jordi Évole y Marius Sánchez reunieron a diez jóvenes, de entre 20 y 25 años, para que le pregunten sobre diversos temas.

En la conversación, los jóvenes le cuestionaron sobre temas como la discriminación, la migración, el aborto, las diversidades sexuales, el papel de la mujer en la institución y la iglesia.

Celia, quien se definió como persona católica y no binaria, le cuestionó, por ejemplo, sobre miembros de la Iglesia "que promueven el odio y usan la Biblia para sustentar" este tipo de discursos.

"Son infiltrados que usan la Iglesia para sus pasiones personales", respondió el pontífice.

Francisco mantuvo su discurso de apertura sobre la orientación sexual y la identidad de género: "Toda persona es hijo de Dios. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia".

Los temas como el aborto o la gestión de los casos de pedofilia generaron debate. En una de las inquietudes, el español Juan, víctima de un abuso sexual de un religioso, le preguntó sobre su caso, archivado por la Santa Sede.

"Me duele por lo que me decís vos una sentencia así fofa", respondió Francisco al joven, quien no pudo evitar que se le quebrara la voz en sus preguntas.

Una de las jóvenes también le comentó al Papa sobre tu trabajo de contenidos de pornografía, que realiza desde su casa. Ante ello, el Papa respondió que nunca hay que confundirse.

El Papa dijo saber qué es una persona binaria. Además, dijo desconocer qué es Tinder y reveló que no utiliza teléfono móvil.

El Papa sobre el sexo

El Papa reiteró que el sexo es una de las cosas hermosas que Dios dio a la humanidad.

Por esto, ante la pregunta sobre la masturbación, expresó: "Expresarse sexualmente es una riqueza. Así que cualquier cosa que reste valor a la expresión sexual real te disminuye y agota esta riqueza”.

En medio de la conversación le preguntaron acerca de si tuvo pareja. Respondió que tuvo una antes de entrar al seminario, pero que posteriormente se decidió por el celibato.

También expresó que sí extraña a sus familiares y esos momentos cuando compartían un asado, en su país, Argentina.

En otro de los temas candentes, el aborto, sugirió que, con estas mujeres, “no hay que hacer muchas preguntas y ser misericordiosos, como lo fue Jesús”.

