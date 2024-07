Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), según anunció Marvel Studios en la San Diego Comic-Con el 28 de julio de 2024, a decir de Infobae.

Downey Jr., famoso por su papel de Iron Man, interpretará al villano Doctor Doom en las próximas películas ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, programadas para 2026 y 2027 respectivamente. Esta noticia marca su retorno después de retirarse en 2019, lo que ha sorprendido a los fans y ha generado gran expectativa.

Las nuevas películas serán dirigidas por los hermanos Russo, Joe y Anthony, quienes también estuvieron a cargo de ‘Avengers: Infinity War’ (2018) y ‘Avengers: Endgame’ (2019). Estas películas, bajo la dirección de los Russo y la supervisión del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, marcaron un hito en la franquicia.

La interpretación de Downey Jr. como Doctor Doom promete aportar una nueva dinámica al universo Marvel, ahora desde el papel de antagonista.

Robert Downey Jr. el nuevo Doctor Doom

El anuncio del regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel como Doctor Doom ha generado un gran revuelo entre los fans.

Según Vandal, una teoría sugiere que su regreso se daría gracias al poder del Multiverso, similar al retorno de Wolverine en ‘Deadpool 3’.

En esta nueva realidad, Tony Stark se enfrentaría a Thanos, pero un giro inesperado lo transformaría en el temible Doctor Doom, lo que posibilitaría también el regreso de Thanos y la llegada de Los Cuatro Fantásticos al Universo Marvel.

La capacidad de Doctor Doom para moverse entre líneas temporales sería crucial para las próximas películas. Aunque no hay confirmación oficial, esta teoría encaja con anteriores proyectos de Marvel.

¿Quién es el Doctor Doom en los comics?

Creado por Stan Lee y Jack Kirby, el Doctor Doom apareció por primera vez en el número cinco de ‘Los Cuatro Fantásticos’ en julio de 1962.

Victor Von Doom, nacido en el ficticio país de Latveria, es un brillante inventor y hechicero que busca vengar la muerte de su familia y gobernar su país.

Considerado uno de los villanos más carismáticos de Marvel, ha luchado contra numerosos personajes, especialmente Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores y los X-Men.

Doom, con una cara llena de cicatrices debido a un experimento fallido en su juventud, es un maestro del engaño y la persuasión, obsesionado con la magia negra. Su poder incluye una armadura con fuerza sobrehumana, conocimientos místicos, y un ejército de robots duplicados. Con habilidades como viajar en el tiempo y la teletransportación, Doom es una amenaza constante en el universo Marvel.

Reacciones tras la noticia

De acuerdo con Antena 3, el anuncio de Robert Downey Jr. como Doctor Doom sorprendió a muchos, incluida su antigua coprotagonista Gwyneth Paltrow, quien interpretó a Pepper Potts, pareja de Tony Stark y Directora General de Industrias Stark.

En Instagram, Paltrow comentó: “No lo capto, ¿ahora eres de los malos?”. Los hermanos Russo, directores de Marvel, también reaccionaron a la publicación con el mensaje: “Siempre hemos dicho que el verde es tu color…”

Gwyneth Paltrow comments on Robert Downey Jr’s announcement post for his casting as Doctor Doom:



“I don’t get it, are you a baddie now?” pic.twitter.com/8m3bZa3MGE — Film Updates (@FilmUpdates) July 28, 2024

Otros actores del Universo Cinematográfico de Marvel, como Anthony Mackie, conocido por interpretar a Sam Wilson-Falcon, fueron entrevistados en la Comic-Con de San Diego. Mackie comentó: “Será mejor que lo mate primero, tengo más derecho a eliminarlo”, y sobre un posible enfrentamiento entre Capitán América y Doctor Doom, dijo: “Sí, se va a lastimar un tendón o algo así, voy a acabar con él, no voy a entrar suavemente en esta noche oscura”.

#CaptainAmericaBraveNewWorld star Anthony Mackie on welcoming Robert Downey Jr. back to the MCU during #SDCC: "I better kill him first" pic.twitter.com/bNz9396A4k — The Hollywood Reporter (@THR) July 28, 2024

Finalmente, según Cinemas Comics, los miembros del elenco de Thunderbolts no sabían sobre el regreso de Downey Jr. al MCU. Durante el panel en Hall H, varios medios de Hollywood conversaron con el elenco, que incluye a Florence Pugh, quien mostró su sorpresa al abrir la boca de forma exagerada y finalmente comentó: “No había visto eso, apuesto que fue una locura ahí dentro”.