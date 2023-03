Un padre que grabó a su hija durante 16 años está nominado a los Oscar

La pieza filmada durante 16 años por Rosenblatt está nominada a un premio Oscar como mejor documental corto. Foto: IMBO

Hace dos décadas, Jay Rosenblatt de Nueva York, Estados Unidos, decidió comenzar a filmar a su hija durante cada cumpleaños.

La primera vez que lo hizo, la pequeña tenía 2 años y él, un cineasta apasionado, buscaba pasar más tiempo con su familia sin dejar de lado su carrera artística.

Así que cada aniversario de su hija encendía una cámara casera, le colocaba un micrófono y le pedía que se sentara en el sillón para hacerle siempre una misma lista de preguntas.

El resultado fue 'How do you measure a year?' ('¿Cómo mides un año?'), un cortometraje en el que explora las relaciones familiares, la paternidad y el desarrollo humano.

Y ahora el clip filmado durante 16 años está nominada a un premio Oscar 2023 como mejor documental corto.

“Quería ser real. Quería que las personas sintieran que esta era nuestra relación particular, pero que fueran capaces de identificarse con sus propias relaciones entre sus hijos o sus progenitores”, sostuvo el padre en una entrevista en 2021, cuando el corto se estrenó en varios festivales.

La sencillez del documental es precisamente lo que llamó la atención de los críticos. El portal RogerEbert.com menciona que cualquier padre lo verá como “una metáfora del tiempo que pasan con sus propios hijos”.

Las preguntas de cada cumpleaños

En casi todas las tomas Rosenblatt muestra mayormente el rostro de su hija. Ella siempre aparece sentada en un sofá que tiene de fondo a una misma pared.

La niña ríe, salta... Y a medida que pasan los años, se la ve con estilos distintos, según la época.

¿Cuántos años cumples?” o “¿Qué son los sueños?” forman parte de las preguntas del repertorio que Rosenblatt le hace a su hija.

La menos de edad comparte respuestas a veces graciosas, otras veces muy sabias y en ocasiones dolorosas. Por ejemplo, cuando tenía 9 años le dijo que tenía miedo de ser diferente y no poder integrarse.

Sin embargo, a los 11 años responde a esa misma pregunta de una forma madura para su edad: “Le tengo miedo a la vida, estoy asustada de vivir, porque hay giros y dobleces que no te esperas y pueden ser duros. No quiero pasar por eso”.

“Fue muy interesante para mí ver la diferencia de los años. Cómo sus emociones cambiaron, cómo se expresaba diferente año tras año o se le hacía difícil comunicarse o cuando no quería hacerlo”, expresó Rosenblatt en una entrevista para el canal de YouTube Filmaker Fest.

El cortometraje también muestra la relación de padre a hija como cuando la joven habla de sus peleas y de cómo se reconcilian.

La producción explora las emociones y la mente. Y es que Rosenblatt antes de ser cineasta fue terapeuta. También tiene una maestría en Consejería. Su interés por el audiovisual surgió luego de que tomara una materia optativa de cine durante su carrera.

